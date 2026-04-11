Irán y EE.UU. abren una negociación en Pakistán en medio de máxima tensión

Irán y Estados Unidos comenzaron este sábado una nueva instancia de negociación en Pakistán , en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente . Aunque ambas delegaciones ya están en Islamabad, el inicio de un diálogo cara a cara todavía no se concreta por diferencias previas planteadas por Teherán .

La capital pakistaní se convirtió en el centro de una pulseada diplomática que busca frenar la escalada regional . Según trascendió, la delegación estadounidense llegó encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, mientras que representantes iraníes también aterrizaron en el país para participar de conversaciones que, por ahora, avanzan con mediadores.

Epígrafe de imagen: Delegaciones de Irán y EE.UU. llegaron a Pakistán para una negociación clave por la crisis en Medio Oriente.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en la negociación es la postura adoptada por Irán , que llegó a Islamabad con un marcado nivel de desconfianza hacia Washington . De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas en la cobertura original, las reuniones directas entre ambas partes todavía no comenzaron y el intercambio sigue canalizado a través de intermediarios.

Desde Teherán remarcaron que defenderán sus intereses con firmeza y dejaron en claro que no existe confianza plena en las intenciones de Estados Unidos. Ese escenario complica el inicio formal de una mesa bilateral, pese a que el objetivo general de las conversaciones es abrir una salida política al conflicto que afecta a varios países de la región.

En paralelo, Pakistán ratificó su disposición a facilitar el proceso y sostuvo que espera una participación constructiva de ambas partes. El gobierno local insistió en la necesidad de alcanzar una solución estable que contribuya a bajar la tensión en Medio Oriente.

La negociación se desarrolla mientras continúan otros focos de conflicto. En las últimas horas, Israel mantuvo ataques en el sur del Líbano y también se reportaron sobrevuelos de cazas sobre Beirut. Además, volvieron a sonar sirenas en el norte israelí tras la detección de un dron procedente del territorio libanés.

EE.UU., Israel y Medio Oriente, en un escenario de alta fragilidad

La nueva ronda de contactos entre EE.UU. e Irán ocurre en medio de una crisis regional de gran complejidad, con repercusiones sobre Israel, Líbano y otros actores de Medio Oriente. Incluso Hamas se pronunció sobre el proceso y celebró el arranque de las conversaciones, al considerar que pueden abrir una instancia para poner fin a la guerra.

En este marco, también crecieron las miradas sobre el estrecho de Ormuz y sobre el impacto que puede tener cualquier fracaso diplomático en la seguridad regional y en el tránsito energético. Las próximas horas serán decisivas para saber si las delegaciones logran superar el actual bloqueo y pasar de los mensajes indirectos a una negociación efectiva.