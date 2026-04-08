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8 de abril de 2026 - 12:15
Salud.

Uno por uno: los alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento, según la ciencia

Un profesor de Harvard destaca seis alimentos —frutas, crucíferas y grasas saludables— que cuidan la salud celular y ayudan a prolongar la longevidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los 6 alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento.

Los 6 alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento.

El proceso de envejecimiento está fuertemente condicionado por las decisiones diarias, afirma David Sinclair, biólogo molecular y docente en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Según sus estudios, el estilo de vida, y particularmente el consumo de alimentos, tienen un impacto significativo en la velocidad con la que las células del cuerpo envejecen.

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Ningún alimento por sí solo puede frenar el envejecimiento, pero la combinación de rutinas saludables y elecciones cotidianas contribuye a desacelerarlo.

David Sinclair, experto de la Universidad de Harvard, asegura que las decisiones cotidianas y los hábitos alimenticios influyen de forma clave en el envejecimiento celular.

Para Sinclair, la clave reside en sostener una disciplina diaria y consciente, que incluya una dieta balanceada, ejercicio físico y descanso adecuado.

El investigador enfatiza que la herencia genética influye mucho menos en el envejecimiento de lo que comúnmente se cree, y que las rutinas diarias, especialmente las relacionadas con la alimentación, son determinantes para mantener una salud óptima a largo plazo.

En una entrevista publicada por la revista Men’s Health, Sinclair señaló: “El envejecimiento puede ser modulable hasta cierto punto”, siempre que se adopten prácticas que fortalezcan y reparen el cuerpo. En su libro Lifespan, el especialista destacó seis alimentos clave: arándanos, té matcha, palta, aceite de oliva, frutos secos (con énfasis en nueces de Brasil) y coles de Bruselas.

Una rutina constante que combine alimentación equilibrada, actividad física y buen descanso ayuda a retrasar el envejecimiento y mejora la salud a largo plazo.

Nutrición y estrategias alimenticias contra el envejecimiento

Para frenar el desgaste celular, Sinclair recomienda integrar a la dieta diaria una amplia variedad de frutas, verduras, frutos secos, legumbres y aceites vegetales. También sugiere priorizar productos frescos y naturales, evitando los alimentos ultraprocesados. Según el científico, esta elección contribuye a reducir la inflamación y protege al organismo de los efectos acumulativos del tiempo.

El experto enfatiza la importancia de mantener hábitos alimentarios variados y sostenibles, en lugar de recurrir a dietas extremas o soluciones rápidas. Señala que la amplitud de nutrientes que aportan estos alimentos ayuda a que las células mantengan un funcionamiento adecuado y reparen los daños acumulados, reduciendo así los efectos visibles y internos del envejecimiento.

Sinclair recomienda una dieta rica en frutas, verduras, frutos secos, legumbres y aceites vegetales para frenar la inflamación y proteger las células del envejecimiento.

Frutos rojos y té verde en polvo

Entre los alimentos más recomendados se encuentran los arándanos y el té matcha. Los arándanos, cargados de antioxidantes, contribuyen a proteger las células frente al estrés oxidativo y al deterioro propio del tiempo. El té matcha, en tanto, ofrece polifenoles y compuestos con propiedades antiinflamatorias. Sinclair sugiere incorporarlos de manera habitual en la dieta, aclarando que ningún alimento por sí solo asegura longevidad.

El especialista aclara que, pese a sus propiedades beneficiosas, estos alimentos no constituyen remedios milagrosos ni pueden sustituir una alimentación balanceada. Incorporar arándanos y té matcha debe hacerse dentro de un plan alimentario variado y completo, de manera que sus efectos positivos se potencien y se evite la falsa idea de que por sí solos detienen el envejecimiento.

Palta y aceite de oliva: grasas que cuidan el cuerpo

Tanto la palta como el aceite de oliva juegan un rol destacado en la nutrición diaria. Ambos aportan grasas saludables, esenciales para el funcionamiento celular y la salud cardiovascular. La palta suma vitaminas, minerales y fibra, mientras que el aceite de oliva ofrece polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados.

La palta y el aceite de oliva suministran grasas saludables, vitaminas y polifenoles esenciales para la salud cardiovascular y la protección contra el envejecimiento celular.

Consumidos de manera regular, estos alimentos contribuyen a regular el colesterol y a reducir la inflamación general del organismo. Sinclair enfatiza que su ingesta debe ser moderada y siempre integrada dentro de una dieta equilibrada para maximizar beneficios y evitar efectos adversos.

Frutos secos y el valor de las nueces de Brasil

Los frutos secos se destacan por su contenido de antioxidantes, grasas saludables y minerales, convirtiéndose en aliados de una alimentación equilibrada. Entre ellos, las nueces de Brasil sobresalen por su riqueza en selenio, un mineral clave para el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

El especialista advierte que, aunque aporten numerosos beneficios, los frutos secos deben consumirse con moderación, debido a su alta densidad calórica. En el caso de las nueces de Brasil, recomienda no exceder una o dos unidades diarias, para evitar un exceso de selenio que podría resultar perjudicial.

Los frutos secos y las nueces de Brasil proporcionan antioxidantes y selenio, clave para el sistema inmune, pero su consumo debe ser moderado por su aporte calórico y contenido mineral.

Coles de Bruselas

Entre los alimentos recomendados por Sinclair, las coles de Bruselas se destacan por su riqueza en sulforafano, un compuesto que activa los mecanismos de defensa de las células. Este nutriente contribuye a eliminar toxinas y facilita la reparación del ADN, procesos clave para ralentizar el envejecimiento.

El científico enfatiza que estas verduras deberían incorporarse de manera regular en la dieta, ya que no solo ayudan a prevenir el desgaste celular, sino que también aportan beneficios en la prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento. Las coles de Bruselas, junto con otras verduras de la familia de las crucíferas, se consideran aliadas estratégicas para mantener la salud a lo largo del tiempo.

En la actualidad, los frutos secos se han ganado un lugar destacado en la alimentación diaria de muchas personas.
Cómo consumir estos alimentos a diario puede influir en tu bienestar y prevenir enfermedades comunes.

Cómo consumir estos alimentos a diario puede influir en tu bienestar y prevenir enfermedades comunes.

Ayuno intermitente y reducción de comidas: ¿clave en la longevidad?

El especialista también pone el foco en reducir la frecuencia de las comidas y en la práctica del ayuno intermitente. Según sus estudios, espaciar los momentos de ingesta ayuda al organismo a activar mecanismos de reparación celular y a eliminar células deterioradas. Combinado con una dieta basada en alimentos frescos y naturales, este enfoque potencia la capacidad del cuerpo para frenar los efectos del envejecimiento.

Sinclair aclara, sin embargo, que el ayuno intermitente debe implementarse de manera responsable y personalizada. No se trata de dejar de comer por completo, sino de planificar con cuidado qué y cuándo ingerir alimentos, favoreciendo así la salud celular y contribuyendo a mantener la vitalidad y juventud biológica.

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