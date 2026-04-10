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10 de abril de 2026 - 21:23
Jujuy.

El boom de los gimnasios en Jujuy: cuánto cuesta la cuota y porqué creció la demanda

Los gimnasios en Jujuy suman socios y amplían propuestas, con cuotas que varían por zona, modalidad y atención profesional.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El precio de entrenar en Jujuy.

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Al recorrer la capital, nos topamos con que la oferta de gimnasios y centros de entrenamiento sigue creciendo en la provincia. Según explicó a TodoJujuy el profesor Leandro Calvetti, la cuota mensual aumentó referido al año pasado pero va de la mano de la demanda.

Hoy hay un boom, vemos gran cantidad de gimnasios, de centros que se dedican a la musculación en Jujuy, que han abierto sus puertas para poder darle a la gente otras posibilidades”, explicó el profesor Leandro Calvetti.

Cuánto cuesta hoy ir al gimnasio en Jujuy

De acuerdo con el especialista, los valores cambian según la ubicación del gimnasio y el tipo de servicio que brinda cada espacio. En ese marco, señaló que el promedio mensual se mueve entre los $40.000 y $50.000.

“Hay de todo, creo que los precios básicamente pueden rondar según los lugares donde se encuentren cada uno de los gimnasios y por supuesto el servicio que cada uno de ellos brinda. Pero bueno, el promedio es entre 40.000 y 50.000 pesos por mes”, indicó.

A ese panorama se suman promociones públicas relevadas en gimnasios de Jujuy, donde aparecen cuotas mensuales de $27.000, $28.000, $35.000 y $38.000, según la modalidad, la sede o el tipo de pase.

¿Cuánto cuesta entrenar en un gimnasio de Jujuy?

Por qué creció tanto la demanda de entrenamiento

Calvetti remarcó que la gente tomó mayor conciencia sobre la importancia de entrenar, aunque hizo una diferenciación clave entre moverse y hacer ejercicio físico.

La gente ha tomado conciencia de la importancia del ejercicio físico, más allá de la actividad física”, sostuvo.

En ese sentido, explicó: “Hacer actividad física es hacer algo no planificado, algo que no está programado y que no está dirigido. Hacer ejercicio físico es algo que se programa, se planifica y seguramente es acompañado por un profesional de la actividad física y del ejercicio físico”.

Adulto mayor entrenando

Qué eligen hoy los jujeños para entrenar

Según el profesor, después de la pandemia se produjo un cambio fuerte en los hábitos y hubo un crecimiento notorio en la cantidad de personas que buscan una rutina guiada. “Hemos atravesado una pandemia y luego de eso creo que ha habido un salto exponencial”, señaló.

Entre las actividades más elegidas mencionó la musculación, el entrenamiento funcional, el crossfit y las escuelas de running, muchas de ellas con propuestas al aire libre.

También destacó que hoy se trabaja cada vez más de manera integral. “Se ha puesto mucho hincapié en trabajar interdisciplinariamente de la mano de una nutricionista, de kinesiólogos; los psicólogos hoy también son parte del deporte y son componentes importantes”, agregó.

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