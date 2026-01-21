Cómo entrenar la memoria: cuatro trucos recomendados por un experto

No encontrar las llaves , desconectarse en medio de una charla o no poder traer a la mente información básica de la rutina suele provocar fastidio y complicaciones menores . De acuerdo con el especialista Lawrence T. White , recordar mejor no es una habilidad exclusiva ni innata: la memoria puede entrenarse y mejorar en cualquier persona a través de trucos sencillos .

Comprender los mecanismos del cerebro y adoptar ciertas rutinas concretas puede producir un cambio notable en el rendimiento de la memoria, ya sea para retener cuestiones de la vida diaria o datos clave vinculados al ámbito laboral y académico .

Según señala el especialista en una nota publicada en Psychology Today , el sistema de recuerdo humano funciona de manera selectiva : conserva con mayor facilidad aquello que se repite , lo que resulta significativo a nivel personal o lo que sobresale por algún motivo específico .

No obstante, en la rutina actual , la enorme cantidad de información que manejamos día a día puede complicar la capacidad de retener datos , generando lagunas de memoria más frecuentes. Por ello, White recomienda implementar estrategias simples que, sin demandar demasiado esfuerzo, contribuyen a fijar los recuerdos y a recuperarlos de manera efectiva justo en el momento en que los necesitamos.

Estas herramientas se pueden poner en práctica en cualquier contexto y están diseñadas para todo tipo de personas, independientemente de su edad o de sus compromisos cotidianos.

Cuatro trucos para entrenar la memoria

Dale un lugar fijo a cada objeto importante

Un descuido frecuente es no asignar un lugar fijo para los objetos que utilizamos cotidianamente. Según Lawrence T. White, es útil designar un espacio concreto para elementos esenciales como llaves, teléfono o anteojos y habituarse a colocarlos siempre allí. Así, cuando los necesites, sabrás exactamente dónde encontrarlos y evitarás perder tiempo buscándolos.

En caso de que no estén en su sitio habitual, es probable que estén en uso o dentro de algún bolsillo. Adoptar este simple hábito ayuda a disminuir olvidos y a reducir el estrés generado por la búsqueda innecesaria de pertenencias.

Recrea el contexto donde aprendiste la información

La memoria se fortalece cuando es posible rememorar el contexto en el que se adquirió una información. Lawrence T. White recomienda, por ejemplo, estudiar para un examen en el mismo entorno donde se aprendió el material o reproducir estímulos sensoriales parecidos, como olores o sabores asociados.

Incluso mirar imágenes relacionadas con un episodio específico puede facilitar traer a la mente detalles que se habían olvidado. Esta estrategia resulta valiosa tanto para alumnos como para cualquier persona que quiera revivir hechos significativos de su vida.

Usa imágenes y asociaciones llamativas

La capacidad de recordar se fortalece cuando lo que se aprende es poco común o inesperado. Según Lawrence T. White, vincular datos que queremos retener con imágenes extravagantes o exageradas permite que resalten frente a la información habitual y se recuperen con mayor facilidad.

Por ejemplo, si necesitas fijar un nombre en la memoria, puedes crear una escena divertida o fuera de lo común relacionada con esa persona. Cuanto más llamativa y personalizada sea la representación mental, más potente resulta esta estrategia para recordar.

Aplica el método del recorrido para listas

Para memorizar listas o series de elementos, Lawrence T. White sugiere utilizar el método del recorrido, también llamado técnica de loci. La idea es imaginar un paseo por un espacio conocido y ubicar cada ítem que deseas recordar en distintos puntos de ese recorrido mental.

Al "caminar" con la mente por ese trayecto, cada lugar actúa como un recordatorio de un dato específico o de un fragmento de información.

Esta estrategia simple es útil tanto para preparar exposiciones, organizar compras o cumplir tareas diarias, porque transforma la memoria en un proceso más visual, estructurado y fácil de repasar.