viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 12:18
El increíble y simple truco viral de TikTok para sacar las cucarachas de tu casa

Un remedio casero contra cucarachas se volvió tendencia en redes por su eficacia y facilidad, sin usar químicos. Seguí atentamente el procedimiento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero para eliminar cucarachas que se hizo viral en TikTok.

El truco casero para eliminar cucarachas que se hizo viral en TikTok.

 

Las cucarachas figuran entre los insectos más temidos y repudiados dentro de cualquier vivienda. Su aparición provoca malestar, tanto por su aspecto poco agradable como por los riesgos para la salud que representan. Estos animales pueden ser portadores de enfermedades graves y contaminar tanto alimentos como superficies domésticas.

Se consideran una de las plagas más difíciles de erradicar en los hogares. Su habilidad para resistir en condiciones adversas, la rapidez con la que se reproducen y su afinidad por los espacios cálidos y húmedos las convierten en intrusas persistentes y muy complicadas de eliminar.

Las cucarachas, una de las plagas más resistentes, sobreviven en condiciones extremas.

A pesar de la amplia variedad de productos comerciales diseñados para eliminarlas, las estrategias caseras y naturales han ido cobrando fuerza, sobre todo en redes como TikTok, donde cientos de usuarios difunden consejos prácticos que funcionan. Entre ellos se destacó el de Andrea, creadora de contenido enfocada en la “limpia terapia”, quien propone alternativas económicas y amigables con el ambiente para mantener la vivienda higiénica y segura.

¿Por qué aparecen cucarachas en mi casa?

Las cucarachas tienen gran habilidad para localizar refugios en espacios oscuros, cálidos y con humedad. Se sienten atraídas por zonas donde puedan acceder con facilidad a alimentos y agua. Según la especialista en higiene, es habitual hallarlas en hendiduras de paredes y pisos, desagües y detrás de aparatos como heladeras o cocinas.

La mala gestión de residuos atrae cucarachas a los hogares, facilitando infestaciones.

Uno de los motivos principales de su presencia en las viviendas es una deficiente gestión de los residuos. La acumulación de basura, restos de comida y vajilla sucia se convierte en un verdadero imán para estos insectos.

La velocidad con la que se reproducen estas plagas intensifica el inconveniente: cada puesta de huevos puede generar hasta 40 nuevas cucarachas, lo que permite que una pequeña presencia se transforme rápidamente en una infestación importante.

Para evitar su ingreso, los especialistas aconsejan realizar una higiene exhaustiva y regular en todo el hogar. Además, cerrar correctamente puertas y ventanas y sellar cualquier hendidura o grieta ayuda a disminuir significativamente el riesgo de invasión.

Cucarachas.
Cucarachas.

Cucarachas.

El truco viral en TikTok para eliminar cucarachas

En TikTok, Andrea, responsable de la cuenta “Limpia Terapia”, difundió un truco doméstico que rápidamente se volvió viral gracias a su eficacia y economía. La creadora explicó que las cucarachas son muy sensibles a aromas fuertes y que una receta sencilla con productos cotidianos puede ayudarnos a mantenerlas lejos de manera segura.

La influencer aconseja mezclar azúcar, bicarbonato de sodio y agua para preparar un cebo letal. Según Andrea, el azúcar actúa como imán, atrayendo a los insectos, mientras que el bicarbonato interactúa con su sistema digestivo, provocando su muerte. Recomienda distribuir esta preparación en puntos críticos de la casa, como esquinas, rendijas y detrás de muebles, donde suelen ocultarse.

@limpiaterapia_con_andrea Como evitar tener tener cucarachas en casa LIMPIATERAPIA CON ANDREA ,siéntete bien. Te recomiendo colocar tapones en los desagües, y jamás las pises para eliminarlas ya que al ser aplastadas expulsan bacterias que pueden ser perjudiciales para tu salud Cuéntame ¿Cómo eliminas las cucarachas de tu hogar?. Te leo en los comentarios. Esto es Limpiaterapia, Siéntete bien. - - - - - - #limpiaterapiaconandrea #primeraimagenlimpiezas #consejosdelimpieza #reelsdeconsejos #reelsviral #viral #reels sonido original - Limpiaterapia con Andrea

Otro truco útil consiste en tapar las cañerías con cubiertas apropiadas y no dejar comida al descubierto. Para mantener a las cucarachas alejadas, Andrea sugiere colocar piel de pepino y plantas aromáticas como menta o lavanda, cuyos aromas les resultan extremadamente desagradables.

Cómo elaborar un insecticida casero contra cucarachas

La preparación de este remedio es fácil y económica. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso, siguiendo las indicaciones de Andrea:

Ingredientes:

  • 1 parte de azúcar
  • 1 parte de bicarbonato de sodio
  • Agua (opcional, para formar una pasta)
El truco casero para eliminar cucarachas que se hizo viral en TikTok.

Instrucciones:

  • Combina el azúcar con el bicarbonato de sodio en un bol.
  • Si querés lograr una textura más densa, incorpora agua lentamente hasta formar una pasta consistente.
  • Distribuye la preparación en los lugares donde se detectaron cucarachas, como esquinas, hendiduras y debajo de muebles.
  • Renueva la aplicación cada varios días para asegurar que siga siendo efectiva.
Un popular método natural para eliminar cucarachas arrasa en redes sociales.

También es aconsejable mantener una higiene constante en los rincones menos visibles de la casa, como detrás de la heladera o bajo otros electrodomésticos, para impedir que las cucarachas encuentren refugio. Como opción líquida, se puede preparar una solución de vinagre blanco y bicarbonato, que se pulveriza sobre las zonas afectadas utilizando un spray.

Se trata de un remedio casero que resulta barato, sencillo de elaborar y no representa riesgos para niños ni animales domésticos, convirtiéndose en una alternativa ideal para mantener la casa libre de cucarachas.

