El Riesgo país de Argentina se derrumba impulsado por el optimismo internacional

El riesgo país de la Argentina se desplomó en medio de la euforia de los mercados globales.

El riesgo país de Argentina mostró un descenso pronunciado antes de la apertura del mercado local, en un contexto de optimismo global tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos en relación al conflicto con Irán. Los bonos soberanos argentinos cotizaban al alza en Nueva York, con ganancias que oscilaron entre 1,2% y 2,4% alrededor de las 9 de la mañana, hora de Argentina.

Jujuy. Mercado de alquileres en Jujuy: los barrios más caros y los más baratos en 2026

En consecuencia, el riesgo país se situó en 551 puntos básicos , casi 50 unidades por debajo de los 610 puntos registrados al cierre de la jornada anterior. Esto representa una caída del EMBI de JP Morgan del 9,67%.

El descenso pronunciado del riesgo país argentino se produjo en paralelo con un contexto de recuperación notable en los mercados financieros globales. La decisión de Estados Unidos e Irán de establecer un alto el fuego temporal de dos semanas provocó una reacción inmediata en los activos internacionales.

El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump , quien publicó en su plataforma Truth Social : “ Acepto suspender los bombardeos y ataques a Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego bilateral” , apenas unas horas antes de que expirara el plazo que él mismo había fijado para iniciar una intervención militar de gran escala.

El riesgo país de la Argentina se desplomó en medio de la euforia de los mercados globales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ratificó que su país aceptaba las condiciones del alto el fuego y aseguró que, siempre que cesen los ataques en su territorio, las operaciones militares iraníes también quedarán suspendidas. “Durante un período de dos semanas, el paso seguro por el Estrecho de Ormuz será posible mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán”, señaló el funcionario en declaraciones difundidas por agencias internacionales.

La apertura parcial del Estrecho de Ormuz, arteria marítima esencial para el flujo global de hidrocarburos, generó un descenso inmediato en los valores internacionales del petróleo. El barril de Brent registró una caída cercana al 14%, situándose ligeramente por encima de los 94 dólares, mientras que el West Texas Intermediate retrocedió aproximadamente 16%, hasta tocar los 95 dólares. Este ajuste en los mercados energéticos constituye una de las reacciones más fuertes desde que comenzó el conflicto.

Antes de la apertura en el mercado local, los bonos de la deuda argentina marcaron fuertes subas en el exterior.

Reacción inmediata en los mercados de petróleo y futuros

El descenso en los precios del crudo, junto con la disminución de las tensiones geopolíticas, impulsó un repunte de compras en los contratos de futuros más relevantes de Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 avanzaron 2,7%, los del Nasdaq 100 treparon 3,5%, y los del Dow Jones Industrial Average crecieron 2,5%, lo que representa un incremento de más de 1.000 puntos. Este panorama internacional repercutió de manera directa en los bonos soberanos argentinos, que se apreciaron entre 1,2% y 2,4% antes de la apertura de la plaza local.

El optimismo de los inversores se tradujo en un mayor interés por activos de riesgo en distintos mercados financieros, alcanzando tanto a la renta variable como a la deuda de economías emergentes. Según el índice EMBI de JP Morgan, que evalúa el riesgo país en estos mercados, Argentina registró una reducción del 9,67%, lo que permitió que el indicador local descendiera hasta 559 puntos, alcanzando así su mínimo en varios meses.

El riesgo país de la Argentina registra una fuerte caída este miércoles.

Los efectos del alto el fuego también se reflejaron en las proyecciones sobre la política monetaria de Estados Unidos. Según consultores financieros citados por medios internacionales, la caída del precio del petróleo podría aliviar la presión sobre la inflación, lo que dejaría espacio para una posible reactivación de la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el transcurso del año.

Los operadores financieros esperaban con atención la publicación de las minutas de la reunión de marzo de la institución, programada para hoy, con la intención de encontrar indicios sobre cómo se valora el conflicto y sus potenciales impactos en el crecimiento económico y la inflación en Estados Unidos.

Los títulos públicos de la Argentina operaban en EEUU con subas entre 1,2% y 2,4% sobre las 11 horas.

Impacto en los activos emergentes y perspectivas para Argentina

Este ambiente de optimismo se contrapuso a la incertidumbre que dominaba el día anterior, cuando el plazo para una acción militar directa de Estados Unidos contra Irán parecía cercano. La aceptación del alto el fuego y la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz se interpretaron como señales de calma, aunque siguen existiendo dudas sobre la solidez de la tregua y su influencia sostenida en los mercados internacionales.

La sesión comenzó con un repunte generalizado en los activos de mercados emergentes, incluyendo a Argentina, que recibió un impulso gracias al ingreso de capitales en bonos y acciones. Aunque esta mejoría podría ser efímera, la intensidad de la reacción evidencia la alta atención de los inversores ante señales de distensión momentánea en el conflicto del Medio Oriente.

El riesgo país, de esa forma, se ubicó por la mañana en 551 puntos básicos, para asentarse luego en los 563 enteros, un 8% debajo del cierre del martes.

La sólida performance de los bonos soberanos argentinos en la bolsa de Nueva York preparó al mercado doméstico para iniciar la jornada con sesgo alcista. El rumbo de los próximos días estará condicionado por la permanencia de la tregua entre Estados Unidos e Irán y por cómo reaccionen los bancos centrales y las autoridades económicas frente a las oscilaciones en los precios del petróleo y al ingreso de capitales hacia los mercados emergentes.

Bajan las acciones petroleras argentinas en el premarket

Antes de que abra Wall Street, los ADR de firmas argentinas presentan movimientos heterogéneos en sintonía con la recuperación de los mercados globales tras el alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán. Según la información del premarket, los títulos de empresas vinculadas a la energía y el petróleo, como YPF y Vista, muestran descensos destacados, mientras que otros sectores experimentan subas notables.

La fuerte baja del riesgo país de la Argentina coincidió con un escenario de marcada recuperación en los mercados financieros internacionales.

La baja del precio global del petróleo, provocada directamente por la tregua y la apertura parcial del Estrecho de Ormuz, impactó negativamente en los ADR de empresas petroleras argentinas en Nueva York. El papel de YPF registra un retroceso superior al 6%, mientras que Vista desciende alrededor del 6,5%, y otras compañías del sector energético, como Tenaris, también cotizan a la baja.

Este comportamiento refleja las expectativas de menores ingresos para el segmento petrolero ante la caída del crudo, en contraste con los avances observados en empresas de otros sectores, como Mercado Libre, Banco Macro y Supervielle, cuyos títulos suben más del 3% en el premarket.