Murió un hombre en la terminal de Humahuaca: se descompensó y no lograron reanimarlo

Murió un hombre en la terminal de Humahuaca

Un trágico episodio se registró este martes por la mañana en la terminal de Humahuaca, donde un hombre de 47 años murió tras descompensarse en la vía pública.

Según se informó, alrededor de las 11:28, personal policial se dirigió al sector de la terminal tras recibir el aviso de una persona descompensada. Al llegar, encontraron al hombre con dificultades para respirar, en un cuadro compatible con broncoaspiración o afección respiratoria grave.

Una testigo de 58 años relató que minutos antes el hombre se había sentado en una banca y comenzó a presentar problemas para respirar, por lo que decidió alertar a la Policía y al SAME .

Minutos después, a las 11:38, arribó personal del SAME, que realizó maniobras de asistencia y reanimación. Sin embargo, a las 11:55 se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. La causa del fallecimiento fue determinada como un paro cardiorrespiratorio.

Murió un hombre en la terminal de Humahuaca: quién era la víctima De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, el hombre frecuentaba la terminal en los últimos días. Algunas personas señalaron que habría llegado a la zona en busca de trabajo y que atravesaba una situación personal compleja . Incluso, testigos indicaron que durante la mañana había sido visto en el lugar y que comenzó a descompensarse cerca del mediodía, momento en el que se activó el operativo de emergencia. Horas más tarde, alrededor de las 12:28, se presentó en el lugar un familiar directo de la víctima. Posteriormente, personal de Bomberos realizó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.

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