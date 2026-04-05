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5 de abril de 2026 - 16:29
País.

Falleció un minero jujeño mientras trabajaba en un proyecto en San Juan

El operario era un joven oriundo de Abra Pampa que trabajaba en el proyecto Los Azules en una empresa de la provincia de San Juan.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El joven oriundo de Abra Pampa realizaba tareas en el proyecto minero Los Azules, en la provincia de San Juan.

El joven oriundo de Abra Pampa realizaba tareas en el proyecto minero Los Azules, en la provincia de San Juan.

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De acuerdo con la información difundida oficialmente por la empresa McEwen Copper, la víctima se desempeñaba como operador de topadora y pertenecía a la firma contratista Minera Zlato S.R.L. El accidente ocurrió en el sector de Atutia, en el departamento Calingasta.

Comunicado de la empresa

comunicado minero

Cómo ocurrió el accidente

Según los datos preliminares, el operario habría sido despedido de la cabina luego del vuelco de la máquina que conducía, por causas que hasta el momento no fueron determinadas. El hecho se produjo mientras se desarrollaban trabajos en la zona mencionada.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y seguridad. Personal presente en el lugar brindó asistencia médica inicial y se coordinó la intervención de servicios de emergencia de la ciudad de San Juan y del departamento Calingasta, además de notificar a las autoridades competentes.

Pese a los esfuerzos realizados, Mario Alberto Alancay falleció en el lugar. Luego del hecho, el área fue resguardada para permitir el avance de las pericias correspondientes.

Minera San Juan

investigan las causas del vuelco

Desde la compañía señalaron que el incidente será investigado conforme a los procedimientos establecidos y afirmaron que colaborarán con las autoridades en todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido.

Además, desde el proyecto Los Azules expresaron su pesar por la muerte del trabajador y manifestaron su acompañamiento a la familia, compañeros de trabajo y allegados en este difícil momento.

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