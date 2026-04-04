Falleció Ana María Lacunza, escritora clave en la historia de la Fiesta de los Estudiantes

Jujuy despide a Ana María Lacunza , escritora, periodista y referente cultural de la provincia, quien falleció este 4 de abril en San Salvador de Jujuy, a los 88 años, luego de permanecer varias semanas internada.

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Con una trayectoria de más de 40 años, Lacunza dejó una huella profunda en el ámbito cultural jujeño, especialmente por su aporte a la reconstrucción y difusión de la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) , uno de los eventos más representativos de la identidad local.

Su vínculo con la FNE fue directo desde un inicio. Formó parte como profesora asesora de la primera Comisión Estudiantil, que en 1972 marcó un hito en la organización de la celebración a nivel nacional. Aquel grupo, que quedó en la historia de la provincia, tuvo en Lacunza a una de las figuras que acompañó y guió a los estudiantes en ese proceso fundacional.

Además de su participación en los orígenes de la fiesta, Lacunza también contribuyó desde la escritura. En su obra “La Fiesta de los Estudiantes. Entusiasmo en primavera” (1988), realizó un detallado recorrido por las tradiciones, actividades y significados que atraviesan esta celebración. Allí, reconstruyó el desarrollo de la fiesta desde sus inicios, poniendo en valor prácticas como los desfiles de carrozas y la elección, elementos que definieron el espíritu de una celebración profundamente ligada a la identidad jujeña.

Su labor fue reconocida públicamente en 2018, cuando fue distinguida como una de las mujeres destacadas de Jujuy en el marco del Día Internacional de la Mujer, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la cultura.

Ana Maria Lacunza (3)

En paralelo, desarrolló su labor periodística en el diario Pregón, donde también dejó su impronta profesional.

Ana María Lacunza fue madre de cuatro hijos, entre ellos José Maidana, periodista de Canal 4 de Jujuy y TodoJujuy.com. Estuvo casada con Néstor “Yiyi” Maidana, reconocido profesor de teatro y referente cultural, quien impulsó durante años proyectos artísticos, entre ellos espacios de formación y contención a través del teatro en contextos como el Servicio Penitenciario.

Ana Maria Lacunza (2)

Tuvo activa participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, incluso una de sus hijas, Ana Laura Maidana, fue protagonista al consagrarse reina capitalina en 1996, luego reina provincial y primera princesa a nivel nacional.

Su fallecimiento genera un profundo pesar en el ámbito cultural y periodístico de la provincia, donde será recordada por su compromiso, su aporte a la memoria colectiva y su permanente vínculo con la historia y la identidad de Jujuy.