Quiénes conformaron la primera Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La primera Comisión Central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes fue presidida por "Chicharra" Aramayo, acompañado por "Pingüino" Tejerina Puch, Tali Buitrago, María Gracia Rodríguez, Martha Lobos, Cristina Mariani, Chapi Frías, Miguel Morales, Foco González, Perla Portal, Gastón de la Peña, Ñeco Sueiro, Pollo Márquez, Raúl Berlingieri, Pepe Prada, Luis Cogneta, Miguel Miranda, "Pichi" Manzur, "Coya" Casas, Guido Menacho, Omar Musri, Carlos López, Juan Carbone, Guillermo Skorepa, Rubén Calamaro y Pato Loco Valdez, entre otros.

Ricardo del Cura, Ana María Lacunza, Laura Gómez de Alfaro e Ivonne Wiaggio de Pérez fueron los profesores asesores.

Los locutores eran Andrés Rivarola, José Casas y Hugo Cid conde, en tanto que María Inés Quintana fue la primera reina provincial y Teresita Mariani, de Misiones, la nacional.

Placa.jpg

Recuerdos de 1972 en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

"Hace 50 años eran 14 escuelas las que participaron y conformaron la Comisión Central de Estudiantes. Creo que fuimos más audaces, rebeldes e idealistas para enaltecer esta Fiesta, darle brillo y trascendencia", escribe Guillermo Skorepa.

Además, recuerda que tomaron tres medidas fundamentales:

"1 - Los desfiles de carroza debían pasar de Plaza Belgrano a Avenida Córdoba. 2 - Se debía buscar un slogan y el ganador fue "Juntos en Jujuy", que era corta y sintetizaba el espíritu de los eventos. Hoy continúa vigente. 3 - La decisión de nacionalizarla fue la más gravitante. Tuvimos en cuenta que en ediciones anteriores Salta había comenzado con pequeños desfiles y comprendimos la importancia que representaba. Para nacionalizar la Fiesta nos abrieron todas las puertas en el Gobierno nacional y provincial", agrega.

"Las hermanas del Colegio del Huerto se portaron muy bien, nos daban espacio para las reuniones y el teléfono. Desde allí se mandaban las invitaciones a todas las provincias para que manden a sus representantes", indica Skorepa.

"Si mal no recuerdo, fueron cinco personas las que viajaron a Buenos Aires a gestionar la firma del Ministerio de Educación y Cultura, declarando la nacionalización de la fiesta", subrayó.

"La tarea fue muy laboriosa porque no contábamos con los medios que tenemos hoy en día, pero no dudamos un sólo instante en realizarlo, así como el corazón no duda al latir. De todos los que éramos, algunos ya no están con nosotros. Los que quedamos, al recordar esa hazaña, nos hace sentir tan jóvenes como entonces", finalizó.