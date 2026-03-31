Mina el Aguilar Murió un joven trabajador minero tras un accidente en Mina El Aguilar

Un joven trabajador minero de 27 años murió este lunes luego de haber sufrido un grave accidente laboral en Mina El Aguilar, hecho que generó dolor y conmoción en la comunidad de esa localidad jujeña. La víctima fue identificada como Leonel Darío Farfán.

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, el accidente se produjo el sábado pasadas las 20hs y, tras el hecho, el trabajador fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Allí permaneció internado, pero finalmente se confirmó su fallecimiento este 30 de marzo de 2026.

La muerte de Leonel Farfán provocó fuerte pesar en la comunidad minera y en la zona de El Aguilar, donde la actividad forma parte de la vida cotidiana de muchas familias. En distintos espacios locales se expresaron mensajes de acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del joven obrero.

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