Tragedia en Salsipuedes: una nena de 3 años murió tras el incendio de su vivienda

Incendio en Salsipuedes en el que falleció la nena de 3 años.

A solo unas horas del caso que conmocionó a Cosquín por la muerte de una nena tras el ataque de un perro, otra tragedia vuelve a impactar en la provincia de Córdoba y también tiene como víctima a una menor. En la localidad de Salsipuedes, en la región de Sierras Chicas, una menor de tres años murió luego de un incendio en su vivienda.

Fue rescatada por los bomberos y trasladada al hospital de Unquillo, pero pese a los intentos médicos por salvarla, no logró sobrevivir. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en el barrio La Selva, de esa ciudad, en un contexto de extrema urgencia.

Una nena de tres años murió tras el incendio de su vivienda en la ciudad de Salsipuedes. Según relataron familiares de la víctima, la madre advirtió que sus dos hijas permanecían en una habitación mientras las llamas avanzaban dentro de la vivienda. Un vecino bombero intervino de inmediato, cortó la electricidad y entró al domicilio para intentar colaborar.

En ese accionar logró rescatar a una de las niñas, pero no pudo dar con la otra debido a la densa concentración de humo que dificultaba la visibilidad y el ingreso.

Una nena de 3 años falleció tras el incendio de su casa. La llegada de los bomberos y el drama En el marco del operativo de búsqueda de una de las niñas, varios efectivos debieron recibir asistencia médica en el dispensario de Salsipuedes tras haber inhalado monóxido de carbono. Algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario de Salsipuedes por inhalación de monóxido de carbono. Más tarde, la menor fue hallada inconsciente dentro de la habitación. En el lugar se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no fue posible revertir la situación. Posteriormente, fue derivada al hospital José Miguel Urrutia, en Unquillo, donde el personal médico constató su muerte.

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