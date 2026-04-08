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8 de abril de 2026 - 11:04
Política.

Declara la escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito

La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito suma una declaración clave en Comodoro Py, la de la escribana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni

La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni

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La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó este miércoles un movimiento clave: declara en Comodoro Py la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la profesional que intervino en la compra del departamento que el funcionario adquirió en el barrio porteño de Caballito. La presentación fue ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el expediente que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

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Nechevenko fue convocada como la primera testigo del caso. La fiscalía puso la mira en su participación en la escritura de compraventa del inmueble y también en su presunta intervención en otra operación inmobiliaria vinculada al entorno familiar del funcionario, en Exaltación de la Cruz.

La profesional ingresó a las 10 a la fiscalía de Gerardo Pollicita, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 convocada para dar detalles bajo juramento de verdad sobre las operaciones de compraventa inmobiliaria del funcionario en las que intervino.

Nechevenko arribó a tribunales muy temprano, poco antes de las 9. Se dirigió al pasillo en el quinto piso y luego optó por aguardar tomando un café en el bar de la planta baja del edificio, junto a dos acompañantes. A las 10 volvió a la fiscalía e ingresó sola con una carpeta llena de documentación.

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La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni

La Justicia toma declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni

La operación de la compra del departamento bajo la lupa

La compra del departamento de Caballito quedó formalizada el 18 de noviembre de 2025 por un monto de USD 230.000. De acuerdo con la documentación registral, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y la operación incluyó un crédito hipotecario privado por USD 200.000, es decir, cerca del 90% del valor total.

Ese préstamo fue otorgado por las propias vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes quedaron asentadas como acreedoras en partes iguales. La estructura de financiamiento y el origen del crédito son algunos de los puntos que busca esclarecer la Justicia dentro de la investigación patrimonial.

El viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial intensificó una fuerte interna en el círculo de poder de Javier Milei.

Qué investiga la fiscalía

La fiscalía intenta determinar si la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, guarda relación con sus ingresos declarados. En ese marco, ya se ordenaron medidas de prueba sobre registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de reconstruir la conformación patrimonial del funcionario.

Además del departamento en Caballito, en el expediente aparece otra propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete. La escribana citada hoy también habría intervenido en esa escrituración.

Otras causas que también rodean a Manuel Adorni

La investigación por el patrimonio del funcionario no es la única que lo alcanza. En paralelo, el mismo juzgado y la misma fiscalía avanzan en otra causa relacionada con los vuelos privados a Punta del Este que habría compartido con el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esa pesquisa se busca establecer si existieron otras invitaciones o viajes similares y si hubo algún tipo de conflicto de intereses, dado que Grandío estaba vinculado comercialmente a la TV Pública, organismo que se encuentra bajo la órbita política del funcionario.

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