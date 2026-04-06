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6 de abril de 2026 - 12:36
País.

La Justicia acelera en la causa Adorni: citaron declarar a un exfutbolista y amplían la investigación

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. Buscan esclarecer la compra de propiedades y quién financió sus viajes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Entre las decisiones más relevantes, se ordenó la citación como testigo del ex futbolista Hugo Morales, quien fue propietario del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que actualmente está bajo análisis judicial. La declaración se realizará de manera virtual y forma parte de la reconstrucción de la operatoria de compra del inmueble.

Según la investigación, la propiedad fue vendida en dos oportunidades en pocos meses, lo que generó dudas sobre la trazabilidad de la operación. En ese contexto, también deberá declarar la escribana que intervino en la compraventa.

El viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial intensificó una fuerte interna en el círculo de poder de Javier Milei.
Manuel Adorni y su esposa - Foto de archivo&nbsp;

Manuel Adorni y su esposa - Foto de archivo

Viajes bajo análisis

Otro de los ejes centrales de la causa apunta a los viajes realizados por Adorni y su entorno. La fiscalía solicitó a distintos organismos y compañías aéreas información detallada sobre vuelos, rutas, escalas, reservas y medios de pago.

El objetivo es determinar quién financió esos traslados y si existieron irregularidades, especialmente a partir del viaje a Punta del Este que quedó bajo sospecha.

Además, se requirió a la Dirección Nacional de Migraciones ampliar los registros de entradas y salidas del país, ya que los datos iniciales no incluían información completa sobre destinos finales ni características de los viajes.

Propiedades y patrimonio de Manuel Adorni

En paralelo, la Justicia busca reconstruir el patrimonio del funcionario. Para eso, solicitó informes completos sobre los inmuebles vinculados a Adorni, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

La investigación incluye un departamento en Caballito y una vivienda en un country bonaerense, además de otros bienes que figuran en su historial. También se pidió información sobre el pago de expensas, impuestos y posibles mejoras en esas propiedades.

Como parte de este proceso, se incorporarán las declaraciones juradas patrimoniales del jefe de Gabinete para analizar si existe coherencia entre sus ingresos declarados y su nivel de vida.

La clave de la causa

La investigación intenta responder una pregunta central: si el patrimonio y los gastos de Adorni pueden justificarse con sus ingresos formales.

En ese marco, la fiscalía avanza con una batería de medidas que incluyen análisis de operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y viajes, mientras la causa continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo.

Con estas nuevas acciones, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades y avanzar en el esclarecimiento de una causa que sigue sumando elementos.

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