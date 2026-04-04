Javier Milei busca retomar la iniciativa política tras lo ocurrido con Manuel Adorni

El presidente Javier Milei decidió sostener a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de la controversia que lo involucra. Desde la Casa Rosada aseguran que el impacto del caso será limitado, aunque reconocen un desgaste en la imagen del funcionario.

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En ese marco, el mandatario lo recibió en la Quinta de Olivos y le brindó un respaldo explícito, reforzado con gestos públicos durante actos oficiales. Además, le encomendó una agenda intensa que incluye reuniones de Gabinete y encuentros con ministros, con el objetivo de reposicionarlo en el centro de la gestión.

En el oficialismo siguen de cerca las encuestas para medir las consecuencias del episodio. Un relevamiento de la consultora CB mostró una caída significativa en la imagen de Adorni, mientras que el propio Milei registró un descenso menor.

Pese a estos datos, en el Gobierno consideran que el caso no tendrá efectos duraderos sobre la figura presidencial. Sin embargo, admiten que la situación sigue presente en la agenda pública y dificulta retomar la iniciativa política.

La economía, principal preocupación social

Más allá de la coyuntura política, el foco del Ejecutivo está puesto en la economía. Según distintos relevamientos, los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo continúan siendo la principal preocupación de la sociedad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y reconoció que la recuperación económica no alcanza a todos los sectores por igual. A esto se suman señales de alerta como la caída de la producción industrial y nuevas remarcaciones de precios.

Medidas para contener la inflación

Con el objetivo de evitar un impacto mayor en los precios, el Gobierno avanzó con medidas para contener el costo de los combustibles. Entre ellas, acuerdos en el sector energético, reducción del precio del biodiésel y postergación de impuestos.

Estas acciones buscan evitar que un aumento en las naftas influya en el índice de inflación de los próximos meses, en un contexto donde la estabilidad de precios es clave para la gestión.

Agenda legislativa y reposicionamiento

En paralelo, el oficialismo intenta fortalecer su presencia en el Congreso con una batería de iniciativas. Entre ellas, la conformación de la comisión bicameral de Inteligencia y el avance de proyectos de ley considerados estratégicos.

La estrategia del Gobierno apunta a desplazar el foco del conflicto político hacia los resultados de gestión, destacando indicadores como la baja de la pobreza y decisiones judiciales favorables al país.

Un equilibrio entre política y gestión

Mientras persisten tensiones con sectores sindicales y judiciales, el Ejecutivo busca equilibrar la agenda política y económica para recuperar protagonismo.