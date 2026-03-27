Caso Manuel Adorni: El piloto relató cómo se pagaron los vuelos a Punta del Este

"Está todo en manos de la Justicia", dijo el piloto que le vendió el viaje a Manuel Adorni a Punta del Este.

Este jueves, Agustín Issin , piloto del vuelo privado que trasladó a Manuel Adorni hacia Punta del Este , prestó declaración ante la Justicia . Durante su testimonio, aseguró que tanto el viaje de ida como el de regreso fueron costeados por Marcelo Grandio . Además, explicó que posee una empresa dedicada a la intermediación de vuelos.

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En esa línea, aseguró también que adquirió un paquete de 10 viajes por US$42.000 , de los cuales le vendió un par a Grandio . El vuelo hacia Punta del Este fue facturado a nombre de Grandio , a la productora Imhouse S.A. —del periodista— , mediante la compañía Alpha Centauri , con un valor de US$3.000 . Ahora, Adorni deberá probar que los pagos fueron realizados por Grandio y que no constituyeron un regalo .

Según su testimonio, la adquisición de los vuelos no se trató de una transacción puntual , sino que se enmarca dentro de un vínculo comercial ya existente.

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El piloto detalló que mantenía una relación habitual con la compañía aérea Alpha Centauri S.A. , con la que previamente había concretado contratos para paquetes de vuelos a Punta del Este . Además, indicó que Grandio ya había recurrido en otras ocasiones a sus servicios , aunque puntualizó que no figuraba entre sus clientes más relevantes , sino como alguien que lo contactaba de manera recurrente .

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El intermediario comentó sobre la factura de 3.000 dólares correspondiente al tramo de regreso. Issin aclaró que ese monto no reflejaba el costo original completo del vuelo, sino el saldo final tras un ajuste acordado. Detalló que la tarifa inicial para la vuelta era de 4.800 dólares, pero Grandio solicitó aprovechar asientos no ocupados del avión —lo que se conoce como “pata vacía” o empty leg— para reducir el precio.

Descuentos aplicados por asientos vacíos en la vuelta

Según su relato, de los 4.800 dólares se aplicó una rebaja total de 1.800 dólares: 1.200 dólares correspondientes a dos asientos vacíos del vuelo del 12 de febrero y 600 dólares adicionales por otro asiento sin ocupar del tramo del 17 de febrero.

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En relación con el método de pago, el testigo estableció una distinción clara entre la ida y el regreso. En cuanto al vuelo de ida, indicó que la factura se emitió directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que el pago se realizó mediante transferencia bancaria. No obstante, aclaró que no podía precisar en ese momento la cifra exacta abonada y que debía corroborarla.

Por su parte, respecto al tramo de regreso, ofreció datos más concretos: aseguró que los 3.000 dólares se abonaron en efectivo a través de un intermediario, y que la coordinación de la entrega se realizó mediante mensajes y audios de WhatsApp, sobre los cuales manifestó tener respaldo documental.

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Factura tardía y comprobante informal de pago

El punto central es que la factura correspondiente al vuelo de regreso se emitió varias semanas después de concretarse el viaje. Al respecto, Issin precisó que esto no respondía a una nueva contratación ni a cambios posteriores en el servicio, sino a que él se encontraba fuera del país y recién al volver pudo generar la documentación.

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Además, señaló que el comprobante de pago no consistió en un recibo formal, sino en un mensaje de WhatsApp informando que el dinero había sido recibido. Finalmente, al ser consultado sobre si tenía conocimiento de que Adorni hubiera utilizado previamente los servicios de su empresa, respondió que no tenía constancia de ningún viaje anterior.