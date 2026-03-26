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26 de marzo de 2026 - 19:24
País.

Avanza la causa por el vuelo de Adorni: un testigo aseguró quién pagó los pasajes

Agustín Issin, broker y piloto que intervino en la operación del viaje, declaró ante la Justicia la identidad de la persona que gestionó y pagó el pasaje.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Qué dijo el broker ante la Justicia por el viaje de Manuel Adorni.

Qué dijo el broker ante la Justicia por el viaje de Manuel Adorni.

La investigación judicial sobre el viaje en avión privado de Manuel Adorni a Punta del Este sumó este jueves una declaración clave. Agustín Issin, broker aeronáutico y piloto, se presentó como testigo en Comodoro Py y sostuvo que quien gestionó y pagó los pasajes fue Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario.

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Según la información publicada por Infobae, Issin declaró durante casi cuatro horas ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, en el expediente que investiga el viaje del jefe de Gabinete junto a su familia. En esa testimonial, además, ratificó que Grandío abonó tanto el tramo de ida como el de vuelta.

Qué dijo el broker ante la Justicia

De acuerdo con la declaración, Issin explicó que trabaja con una empresa familiar llamada Jag Executive Aviation, dedicada a la compra de vuelos privados al por mayor para luego comercializarlos. En ese marco, indicó que fue quien facturó los pasajes del regreso desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando.

La nota señala que el testigo ya había afirmado públicamente esa versión y que ahora la repitió ante la Justicia: Marcelo Grandío fue quien pagó tanto la ida como la vuelta del viaje. También detalló que la ida fue cobrada por la empresa Alpha Centauri a la productora ImHouse, mientras que la vuelta fue facturada directamente por el broker a Grandío.

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La factura de regreso y el pago en efectivo

Uno de los puntos que llamó la atención de la causa es que la factura por el viaje de regreso fue emitida el 9 de marzo, es decir, tres semanas después del vuelo, por un valor de 3.000 dólares. Además, según fuentes del caso citadas por Infobae, Issin declaró que Grandío pagó en efectivo y que el dinero fue entregado a través de una persona identificada como “Horacio”.

El broker también debió explicar por qué el precio resultó inferior al valor mayorista del paquete de vuelos que, según dijo, había comprado previamente. Sobre ese punto, sostuvo que en la aviación ejecutiva es habitual recurrir a la llamada “pata vacía” o empty leg, un mecanismo que permite reducir costos ocupando asientos o tramos que de otro modo viajarían sin pasajeros.

La versión de Adorni y el avance de la causa

La declaración de Issin se conoció un día después de que Manuel Adorni insistiera públicamente en que él había pagado el viaje. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró: “El viaje lo pagué”. Sin embargo, la testimonial incorporada al expediente apunta en otra dirección y se suma a la documentación que analiza el juzgado.

La investigación continúa con nuevas medidas. Según la publicación, también hubo un operativo en oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, mientras que el juez solicitó documentación adicional a organismos públicos vinculados al movimiento de esos vuelos. El broker, por su parte, aportó conversaciones que habría mantenido con Grandío para concretar la contratación

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