Manuel Adorni se disculpó por el vuelo de su esposa en el avión presidencial: "Pésima decisión"

A casi siete días del escándalo que lo obligó a ofrecer aclaraciones públicas , el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , volvió a disculparse este domingo por el traslado de su esposa a Nueva York en el avión presidencial . Admitió que “ fue una pésima decisión ”, aunque insistió en que “ no se trató de un delito ”.

Polémica. Manuel Adorni habló de sus dichos sobre el viaje a Estados Unidos: "La palabra no debió ser deslomarse"

Luego de regresar al país, el funcionario volvió a referirse al episodio . Confirmó que la mujer contaba con la autorización de la Presidencia para integrar el vuelo que llevó a la delegación oficial a Estados Unidos y afirmó que no advirtió “ el error que iba a cometer al aceptar esa invitación ”.

“ Fue una mala decisión , una pésima decisión , más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado , yo no advertí el error y por eso pido disculpas ”, señaló el ministro coordinador durante una entrevista con Luis Majul en LN+ .

En esa línea, Adorni planteó que el actual gobierno estableció “ una vara altísima ” y que la sociedad espera que se respete. Por eso, remarcó que cuando se comete una equivocación en cuestiones que no corresponden , lo correcto es reconocerlo y ofrecer disculpas .

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz, yo cometí un error. Tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que esa vara se cumpla”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/agarra_pala/status/2033329452621394425&partner=&hide_thread=false URGENTE | “NO ADVERTÍ EL ERROR, PIDO DISCULPAS POR ESO”



EL JEFE DE GABINETE MANUEL ADORNI PIDE DISCULPAS EN LA MESA DE MAJUL EN LN+ @JMilei @majulluis pic.twitter.com/DPNcprmwcF — Agarra la Pala (@agarra_pala) March 15, 2026

La justificación del traslado familiar y gastos personales

Respecto de su viaje a Punta del Este, en Uruguay, realizado en un vuelo privado por el que habría desembolsado cerca de 4.000 dólares, el jefe de Gabinete indicó que aprovechó “una ventana” para viajar con sus hijos durante “ese fin de semana de carnaval” y subrayó que su descanso era de conocimiento público.

“Yo me iba a ir en diciembre. Por la dinámica del Gobierno, que uno la aprende estando en el ejercicio del poder, las decisiones de viaje las tomás a último minuto. Yo tenía previsto irme el 26 o 27 de diciembre de vacaciones, pero en noviembre asumí la Jefatura de Gabinete y, por lo tanto, no era razonable irme en esa fecha”, explicó.

Sobre los gastos de aquel viaje, el jefe de Gabinete aclaró que “se trata de fondos familiares destinados a una actividad privada de cuatro días” y que “se van a ver claramente en las declaraciones juradas”.

Adorni pidió disculpas por el viaje de su esposa a Nueva York.

Sobre la interna, manifestó: “Yo creo que todo esto que pasó durante esta semana no fue contra mí, fue contra el Gobierno. Fue un golpe más, de todos los que vienen dando, para intentar desestabilizarlo. Hace un mes que tienen guardado un video”.

Controversia interna en el Gobierno

En cuanto a la autoría del material, añadió que “se verá quién fue”, aunque advirtió que “está claro que es de puertas adentro del Gobierno, obviamente que salió de ahí”.

Además, reiteró que “fue absolutamente inapropiado” justificar el viaje de su esposa a Nueva York con la frase de que fue a “deslomarse” y aclaró que lo que quería transmitir era que “hay mucho sacrificio detrás”.

Karina Milei apoyó a Manuel Adorni en las redes sociales.

“Con miles de errores y un montón de cosas para corregir, son cosas que vamos puliendo y vamos corrigiendo. La palabra deslomarse, me ganó la pasión de explicar que estábamos haciendo un laburo maravilloso en un evento que se desbordó de gente. Entré al consulado y me di cuenta de lo que habíamos hecho con la Argentina. Al minuto dije, ‘¿Cómo hemos perdido tanto tiempo?’. En el afán de querer contar lo que estábamos viviendo, usé la palabra equivocada”, enfatizó.

Además, Adorni se pronunció sobre temas de actualidad, respaldó la gestión del Gobierno y se limitó a señalar que “la Justicia tiene que seguir investigando” del caso Libra, asegurando que “es todo falso lo que se le acusa al Presidente”. “Esto no cambia nada. Primero, expliqué las razones y, segundo, yo no quiero ser candidato a nada, excepto que el Presidente me lo requiera. Repito, esto no fue un ataque a mi, fue un ataque al Gobierno”, aclaró.

Respaldo al Gobierno y defensa del crecimiento económico

Finalmente, defendió la estrategia económica de la administración, resaltando que “en estos dos años creció de punta a punta” y se está “haciendo todo para que el crecimiento continúe”.

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“El monstruo de la inflación va a morir, porque estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Estamos siguiendo al pie de la letra en la política monetaria y fiscal. Hoy tenés la macroeconomía ordenada. Esto no lo vieron nunca. Tenemos un montón de resortes que hacen que este tipo de cosas hay que ver cómo evoluciona”, dijo.

Y solicitó: “La gente tiene que confiar, porque lo que el Presidente prometió, se cumplió. Falta un montón. Bajamos la pobreza a la mitad, es un gran dato. Falta un montón, jamás vamos a decir que el trabajo está hecho”.