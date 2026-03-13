Karina Milei ordenó al gabinete respaldar a Manuel Adorni tras la polémica por el avión

Karina Milei decidió ponerle calma al escándalo con Manuel Adorni . Puntualmente, instruyó a los integrantes del gabinete para que manifestaran públicamente su respaldo al Jefe de Gabinete , con la intención de intentar superar la polémica generada por el caso del avión que complica al jefe de Gabinete .

Justicia. Investigarán a Manuel Adorni por sus viajes a Nueva York y Punta del Este

País. El mensaje de apoyo de Milei a Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

“Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática . Conozco tu integridad . Eso me alcanza. Siempre con vos ”, escribió la hermana del Presidente en sus redes sociales .

Detrás de su pronunciamiento se sumaron, uno tras otro, los distintos ministros , en una señal de respaldo que refleja el momento complejo que atraviesa Adorni tras dos polémicas seguidas que lo vincularon con prácticas asociadas a la llamada casta .

El jefe de Gabinete permitió que su esposa abordara el avión presidencial durante la gira de Javier Milei por Estados Unidos e intentó que el hecho no trascendiera . Algo similar ocurrió con su traslado a Punta del Este en un avión privado valuado en unos 10 mil dólares , viaje que también buscó mantener en reserva hasta que se difundió un video en la pista de aterrizaje.

La hermana de Milei mandó a todos los ministros a tuitear en apoyo al jefe de gabinete.

Las explicaciones que dio Adorni terminaron jugando en su contra en ambos episodios. Primero, cuando afirmó que había viajado a Nueva York con su esposa para “deslomarse”, y luego al reconocer que él mismo había pagado el vuelo privado, un gasto difícil de justificar con los ingresos declarados.

Las explicaciones de Manuel Adorni y las revelaciones que agravaron el caso

La situación se complicó aún más con las declaraciones del periodista Marcelo Grandio, quien le había cedido su casa en Punta del Este. “El avión lo pagó él con plata del Estado”, aseguró Grandio, y poco después anunció que dejaría su puesto en la TV Pública a raíz de la polémica.

Según informó LPO, en el Gobierno no están dispuestos a ofrecer a Adorni como una concesión a la oposición, aunque admiten que su posición quedó muy comprometida. El problema para el funcionario platense es que comenzó a verse envuelto en una dinámica que dentro del espacio libertario ya tiene antecedentes, similar a la que atravesó José Luis Espert.

Embed

El diputado lideraba la lista de La Libertad Avanza en la provincia cuando salieron a la luz sus presuntos vínculos con el supuesto narcotraficante Fred Machado. Tanto Espert como Javier Milei rechazaron esas acusaciones, y todo el gabinete se alineó entonces en la misma postura de defensa.

Cuando el conflicto escaló, desde el espacio atribuyeron el episodio a una supuesta maniobra impulsada por el kirchnerismo, el mismo argumento que volvieron a utilizar este jueves ante la polémica que involucra a Adorni. Sin embargo, a pocas semanas de las elecciones terminaron apartando a Espert, cuando ya ni siquiera había tiempo de retirarlo de la boleta.

Karina Milei ordenó que todo el gabinete saliera a apoyar a Manuel Adorni para tratar de dejar atrás el escándalo del avión que acorrala al jefe de gabinete.

En el caso actual, la situación resulta más compleja porque existen hechos comprobados e incluso reconocidos por el propio Adorni, lo que reduce la fuerza del planteo sobre una supuesta operación. Por eso, dentro del gobierno comenzaron a aparecer reproches y a buscar responsables puertas adentro.

Críticas a la SIDE: ¿Injerencia de Santiago Caputo?

Dentro del sector alineado con Karina apuntaron contra la SIDE, a la que consideran fuera de control. Señalan que primero el organismo no detectó que Claudio “Chiqui” Tapia impulsaría el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo y que, más tarde, tampoco logró prever la aparición de un video en el que se ve a Adorni abordando un avión privado.

Santiago Caputo, que maneja la SIDE, se vio obligado a tuitear en apoyo a Adorni, con quien arrastra una mutua desconfianza.

Tal vez por esa razón Santiago Caputo, quien tiene injerencia sobre el área de inteligencia, terminó publicando un mensaje en redes para respaldar a Adorni, pese a la relación marcada por cierta desconfianza mutua entre ambos.

"No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni", señaló el asesor.