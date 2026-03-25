miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 19:44
País.

Javier Milei irá al Congreso para escuchar el informe de gestión de Manuel Adorni

El Presidente anunció en redes que estará presente en el Congreso para seguir la primera exposición del jefe de Gabinete en 29 de abril.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Manuel Adorni y Javier Milei.

Manuel Adorni y Javier Milei.

Lee además
El presidente Javier Milei aterrizará este jueves en San Miguel de Tucumán.
Política.

Milei participará en Tucumán del Foro Económico del NOA
JavierMilei en Tucumán
País.

Javier Milei en Tucumán: "La inflación se va a terminar en la Argentina"

La presencia del mandatario en esa sesión marcaría un hecho inusual en el Congreso. Según se informó, sería la primera vez que un Presidente siga desde uno de los palcos una exposición de este tipo, en la que el jefe de Gabinete debe responder preguntas de los legisladores sobre la marcha del Gobierno.

La Jefatura de Gabinete anunció que el 29 de abril será la fecha designada para el primer informe de gestión de Manuel Adorni ante el Congreso, conforme a lo que establece la Constitución Nacional. En ese marco, la Cámara de Diputados recibirá al funcionario para una exposición que podría extenderse durante varias horas.

De acuerdo con el texto, la Jefatura de Gabinete ya centraliza las preguntas enviadas por los distintos bloques para distribuirlas luego entre los ministerios y los equipos técnicos, con el objetivo de preparar las respuestas.

Milei podría ir acompañado por integrantes del Gabinete

Fuentes oficiales señalaron además que no se descarta la presencia de otros miembros del Gabinete nacional durante la jornada. El respaldo político a Adorni cobra especial relevancia luego de los cuestionamientos que recibió en los últimos días por parte de la oposición, en especial por temas vinculados a viajes y declaraciones patrimoniales.

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni
Javier Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni.

El artículo 201 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que el jefe de Gabinete puede concurrir acompañado por ministros y secretarios de Estado. Sin embargo, no especifica nada sobre la presencia del Presidente. Desde el ámbito legislativo remarcaron que Milei “tiene un palco permanente” y que no necesita invitación para asistir.

Un hecho sin precedentes en el Congreso

El informe de gestión del jefe de Gabinete es una obligación contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dispone que el funcionario debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras. En la práctica, ese mecanismo suele cumplirse de manera más espaciada.

Según el repaso incluido en la nota, el último informe del Ejecutivo fue el 27 de agosto de 2025 y estuvo a cargo de Guillermo Francos. Antes, Nicolás Posse solo había asistido una vez al recinto, el 15 de mayo de 2024.

La asistencia de Milei le sumará una fuerte carga política a una sesión que, por lo general, tiene un perfil más técnico e institucional. Además de los temas de gestión, se espera que Adorni deba responder consultas vinculadas a la actualidad política y a cuestionamientos impulsados por la oposición.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Milei participará en Tucumán del Foro Económico del NOA

Javier Milei en Tucumán: "La inflación se va a terminar en la Argentina"

Javier Milei se reunió con el Presidente y el Primer Ministro de Hungría

Manuel Adorni sobre los polémicos viajes: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno"

El Gobierno publicará documentos históricos de la SIDE sobre el período 1973-1983

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
País.

Los salarios en Argentina subieron 2,5% en enero, pero quedaron debajo de la inflación

Por  Federico Franco

Las más leídas

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Impactante siniestro en Alto Comedero: tres vehículos involucrados
Policiales.

Impactante siniestro en Alto Comedero: tres vehículos involucrados

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa video
Jujuy.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa y contó cómo sobrevivió al ataque

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel