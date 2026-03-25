Javier Milei irá al Congreso para escuchar el informe de gestión de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei confirmó que asistirá al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”.

La presencia del mandatario en esa sesión marcaría un hecho inusual en el Congreso. Según se informó, sería la primera vez que un Presidente siga desde uno de los palcos una exposición de este tipo , en la que el jefe de Gabinete debe responder preguntas de los legisladores sobre la marcha del Gobierno.

La Jefatura de Gabinete anunció que el 29 de abril será la fecha designada para el primer informe de gestión de Manuel Adorni ante el Congreso, conforme a lo que establece la Constitución Nacional. En ese marco, la Cámara de Diputados recibirá al funcionario para una exposición que podría extenderse durante varias horas.

De acuerdo con el texto, la Jefatura de Gabinete ya centraliza las preguntas enviadas por los distintos bloques para distribuirlas luego entre los ministerios y los equipos técnicos, con el objetivo de preparar las respuestas.

Milei podría ir acompañado por integrantes del Gabinete

Fuentes oficiales señalaron además que no se descarta la presencia de otros miembros del Gabinete nacional durante la jornada. El respaldo político a Adorni cobra especial relevancia luego de los cuestionamientos que recibió en los últimos días por parte de la oposición, en especial por temas vinculados a viajes y declaraciones patrimoniales.

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni Javier Milei y Manuel Adorni.

El artículo 201 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que el jefe de Gabinete puede concurrir acompañado por ministros y secretarios de Estado. Sin embargo, no especifica nada sobre la presencia del Presidente. Desde el ámbito legislativo remarcaron que Milei “tiene un palco permanente” y que no necesita invitación para asistir.

Un hecho sin precedentes en el Congreso

El informe de gestión del jefe de Gabinete es una obligación contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dispone que el funcionario debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras. En la práctica, ese mecanismo suele cumplirse de manera más espaciada.

Según el repaso incluido en la nota, el último informe del Ejecutivo fue el 27 de agosto de 2025 y estuvo a cargo de Guillermo Francos. Antes, Nicolás Posse solo había asistido una vez al recinto, el 15 de mayo de 2024.

La asistencia de Milei le sumará una fuerte carga política a una sesión que, por lo general, tiene un perfil más técnico e institucional. Además de los temas de gestión, se espera que Adorni deba responder consultas vinculadas a la actualidad política y a cuestionamientos impulsados por la oposición.