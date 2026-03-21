Javier Milei se reunió con el Presidente y el Primer Ministro de Hungría

El presidente de Hungría Tamás Sulyok y el primer ministro, Viktor Obrán recibieron a Javier Milei en Budapest este sábado en el marco de la visita del mandatario argentino que participará de una cumbre de la CPAC, que reúne a toda la derecha europea.

El presidente de Hungría Tamás Sulyok recibió a Javier Milei en el Palacio Sándor. El mandatario llegó al palacio Sándor acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sulyok le regaló una pequeña estatua de un león y Milei agradeció el gesto: "Maravilloso. Me encantó".

Luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda , y tras la reunión, el Gobierno aseguró que ambos países "comparten la defensa de los valores occidentales y una agenda internacional común".

Javier Milei con el primer ministro Viktor Orbán Javier Milei con el primer ministro Viktor Orbán

Orbán elogió al presidente Javier Milei en su discurso ante líderes ultraconservadores en Budapest . "Él ha demostrado que el sentido común es la clave del éxito y no la locura progresista", afirmó Orbán al referirse al mandatario argentino. Y agregó: "Hoy Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha".

La agenda de Javier Milei en Hungría

El Presidente inició este sábado su gira oficial en Budapest con eje central es participar de la cumbre de la CPAC, y por la tarde, el Presidente será el encargado de brindar el discurso de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Tras su exposición, Javier Milei será condecorado con el título “Civis Universitatis Honoris Causa” que será entregado por el rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli. Luego emprenderá el regreso a nuestro país.