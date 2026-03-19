Javier Milei participará en Tucumán del Foro Económico del NOA

El presidente Javier Milei arribará este jueves a San Miguel de Tucumán para desempeñarse como principal expositor en el Foro Económico del NOA , encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad . Según lo previsto, el jefe de Estado llegará entre las 18 y las 19 horas.

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El libertario será recibido en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo , en una señal de acercamiento institucional entre ambos dirigentes, en un contexto político marcado por tensiones en la provincia.

El evento tendrá como sede principal el Hilton Garden Inn , donde Javier Milei será el encargado de cerrar el seminario que este año se presenta bajo el lema “ La hora de las provincias ”. Según difundió la organización, el eje central de la actividad se orienta al impulso de políticas de desregulación y a la modernización de las estructuras institucionales en el ámbito provincial.

A su vez, el encuentro apunta a debatir e identificar instrumentos concretos que permitan mejorar la competitividad , fomentar la llegada de inversiones , dinamizar las economías regionales y promover cambios estructurales orientados a un crecimiento sostenido en el tiempo.

El presidente Javier Milei aterrizará este jueves en San Miguel de Tucumán.

El panel de expositores refuerza el perfil político-empresarial del encuentro. Participarán la senadora nacional Patricia Bullrich, una de las principales figuras del oficialismo; Lisandro Catalán, exministro del Interior y referente de La Libertad Avanza en la provincia; Martín Migoya, CEO de Globant, junto con economistas como Fernando Marull y empresarios como Sebastián Budeguer.

Señales de tensión en la previa de la visita de Javier Milei

La llegada del Presidente se da en un contexto provincial atravesado por algunos episodios que generaron inquietud en el oficialismo, según informó Agencias Noticias Argentinas. Entre ellos, cobró relevancia la agresión sufrida por el diputado nacional de la fuerza violeta Federico Pelli, protagonizada por un dirigente del PJ local durante la semana pasada, hecho que llamó la atención en el escenario político.

El jefe de Estado, que llegará entre las 18 y las 19 horas, será recibido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Asimismo, dentro del espacio libertario se encendieron señales de alerta luego de que la gobernación solicitara a la Justicia que intime a la diputada nacional Soledad Molinuevo a eliminar sus publicaciones en redes sociales.

En ese contexto, el mandatario provincial reaccionó con rapidez para intentar descomprimir la situación y anunció que se reforzarán las medidas de seguridad para el economista. Desde su entorno, además, adelantaron que podría realizar una breve recorrida previa al Foro con el objetivo de saludar a los presentes, en lo que sería un pequeño “Tour de la Gratitud”.

El escenario principal del evento será el Hotel Hilton Garden Inn, donde Milei cerrará el seminario.

El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró: “Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”. En ese sentido, añadió: “Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde de alguna manera su agenda me lo permita. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”.