El presidente Javier Milei participará del homenaje por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

A 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina , este martes se realizará un acto de conmemoración para recordar a las víctimas del primer ataque del terrorismo internacional en el país. El presidente Javier Milei participará del homenaje junto a funcionarios del Gobierno Nacional.

País. Javier Milei y el atentado a la embajada de Israel: "Fue un ataque cobarde del enemigo iraní"

El acto de conmemoración por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina se realizará a las 14.50 en las calles Arroyo y Suipacha, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “La primera vez no se olvida. Esta primera vez tampoco”. Se espera que el acto sea transmitido por Youtube en el canal oficial de la Embajada.

El 17 de marzo de 1992, un coche bomba conducido por un atacante suicida explotó frente a la sede diplomática, en la intersección de Arroyo y Suipacha, y dejó un saldo de 29 muertos y más de 240 heridos.

El atentado, atribuido a Hezbollah con apoyo de la República Islámica de Irán , no solo destruyó el edificio de la embajada, sino que también afectó a viviendas, una escuela, una iglesia y un hogar de ancianos en la zona.

Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro atentado volvió a golpear a la comunidad judía argentina cuando un coche bomba explotó frente a la sede de la AMIA, causando 85 muertos y cientos de heridos.

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Cuál es el estado de la causa por el atentado a la Embajada de Israel

La Embajada de Israel en Argentina difundió en sus redes sociales un repaso sobre el estado de la causa por el atentado. En diciembre de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el ataque fue ejecutado por la Yihad Islámica, considerada el brazo armado de Hezbollah.

Luego, el 13 de diciembre de 2006, el mismo tribunal estableció que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, la causa es imprescriptible, lo que implica que puede seguir siendo investigada sin límite de tiempo.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que tanto el atentado contra la embajada de Israel en 1992 como el de la AMIA en 1994 fueron ordenados por la República Islámica de Irán y ejecutados por Hezbollah.

Actualmente, se mantienen vigentes dos alertas rojas de Interpol sobre imputados en la causa. Sin embargo, no hay detenidos y el expediente continúa sin resolverse.