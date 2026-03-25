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25 de marzo de 2026 - 11:35
Política.

Manuel Adorni sobre los polémicos viajes: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a brindar conferencia de prensa este miércoles y se defendió en medio de la polémica por sus viajes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Manuel Adorni&nbsp;

Manuel Adorni 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a brindar este miércoles conferencia de prensa desde la Jefatura de Gabinete. En ese contexto, el funcionario se defendió en medio de la polémica por sus viajes: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”.

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Adorni aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y por qué no dará explicaciones la prensa sobre su patrimonio:

Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso. Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso.

Por otra parte, el jefe de Gabinete destacó: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”.

El funcionario dijo: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 25.03.2026

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, agregó Adorni.

Por otra parte, el funcionario planteó: “Un ministro gana casi la mitad hoy de la que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que se poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.

Manuel Adorni

El jefe de Gabinete redobló las críticas contra parte de la oposición, en especial el kirchnerismo, y la prensa: “No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron”.

El funcionario hizo estas declaraciones en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la primera vez que encabeza una rueda de prensa en Casa de Gobierno, en casi dos meses, luego varias semanas atravesadas por cuestionamientos y tensiones internas.

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