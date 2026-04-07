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7 de abril de 2026 - 18:28
Política.

"El sacrificio y el sufrimiento lo están pagando los ciudadanos con su día a día", aseguró el legislador provincial Ramón Neyra

El legislador provincial advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de las medidas nacionales. Señaló recortes en salud, educación, transporte y programas sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ramón Neyra
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El diputado provincial Ramón Neyra expresó su preocupación por la situación económica, financiera y social de Jujuy y atribuyó el escenario a las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional. En ese marco, cuestionó el impacto de los recortes en áreas sensibles como salud, educación, transporte y asistencia social.

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Neyra lanzó una dura advertencia sobre la “crítica situación económica, financiera y social a la que es empujada Jujuy”, asegurando que la provincia se encuentra sumida en un estado de “abandono absoluto” por parte de la Nación e indicó que este escenario es “producto de las políticas de ajuste impiadoso implementadas por el gobierno libertario”.

Para el legislador del Frente Jujuy Crece, el contexto económico “no representa un simple reordenamiento fiscal”, sino un “ajuste brutal”, cuyo costo “recae directamente sobre las familias jujeñas”. “El sacrificio y el sufrimiento lo están pagando los ciudadanos con su día a día”, sentenció.

“Frente a tamaña injusticia, es indispensable que los diputados de La Libertad Avanza pongan la cara”, alertó y remarcó que “es necesario que le digan a los jujeños qué piensan hacer y cómo van a defender a su provincia frente a este atropello”.

Sobre los programas nacionales, hizo referencia a “la eliminación de programas sanitarios nacionales y del Fondo de Incentivo Docente (FONID), dejando un vacío en los servicios de salud y en el financiamiento de los salarios de los educadores”. También aludió a “la quita total de subsidios al transporte, sumada a la paralización de la obra pública”.

Uno de los puntos más alarmantes que surgen del análisis de Neyra, reside en “la supresión de programa Potenciar Trabajo”, decisión que “privará a Jujuy de percibir cerca de $6.000 millones” y agregó que “esto representa un golpe seco al consumo y a la circulación de dinero en los barrios más vulnerables”.

Asimismo, Neyra advirtió que “el panorama podría empeorar en el corto plazo”, con lo que calificó como un “golpe letal” a otros esquemas de asistencia. “La incertidumbre hoy rodea a miles de jujeños, ya que el programa Volver al Trabajo cubre a 43.608 personas, mientras que el plan Fomentar Empleo alcanza a otras 33.392”, puntualizó.

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