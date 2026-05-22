Denuncian cuatro muertes en Bolivia por falta de atención médica por los bloqueos

Cuatro personas murieron en Bolivia por falta de atención médica oportuna en medio de los bloqueos y protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz . El último caso informado fue el de un niño de 12 años que falleció mientras era trasladado en ambulancia, luego de que los cortes de ruta impidieran el paso del vehículo de emergencia.

Según informó el Ministerio de Salud de Bolivia , el menor era trasladado desde un hospital de Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, hacia la capital potosina. Sin embargo, por los bloqueos, l a ambulancia tuvo que desviarse hacia Oruro y el niño murió durante el trayecto. El organismo pidió permitir el paso de ambulancias y reclamó un corredor humanitario para garantizar la atención médica.

De acuerdo con medios bolivianos, el niño había llegado al hospital de Llallagua con un diagnóstico de trauma abdominal grave y necesitaba una intervención quirúrgica y cuidados intensivos. Ante la urgencia, se intentó coordinar su traslado, pero los bloqueos complicaron el recorrido de la ambulancia.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, denunció que los manifestantes no permitieron el paso del vehículo pese a que el equipo médico explicó la gravedad del caso. “El médico que lo acompañaba se bajó de la ambulancia para explicar cómo estaba el niño y aún así no lo permitieron”, señaló en declaraciones difundidas por El Deber.

Ya son cuatro las muertes atribuidas a la falta de atención

El caso del menor se suma a otras tres muertes vinculadas a la imposibilidad de acceder a atención médica por los bloqueos, entre ellas la de una ciudadana de Belice. El Gobierno boliviano ya había lamentado días atrás el fallecimiento de dos personas y exigió el levantamiento de las medidas de presión al considerar que afectaban el derecho a la vida, la salud y la libre circulación.

Desde el Colegio Médico señalaron que la situación sanitaria se agravó por la falta de paso para ambulancias, personal de salud e insumos esenciales. También advirtieron sobre problemas de abastecimiento de oxígeno, medicamentos, alimentos e insumos médicos en hospitales de La Paz y El Alto.

Bloqueos, protestas y desabastecimiento

La crisis social en Bolivia lleva más de dos semanas y tiene como epicentro a La Paz y El Alto. Las protestas son impulsadas por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana, mineros, juntas vecinales, profesores rurales y seguidores de Evo Morales, que reclaman contra el gobierno de Rodrigo Paz y exigen su renuncia.

Los bloqueos afectaron los principales accesos a La Paz e impidieron el ingreso normal de alimentos, combustible y otros productos básicos. En algunos sectores se registraron mercados desabastecidos, escasez de transporte público y aumentos fuertes en productos esenciales, como el pollo.

La situación también golpea al sistema sanitario. El Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y entidades médicas pidieron corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, pacientes, oxígeno medicinal, alimentos y combustible.

La Paz, Bolivia. Un manifestante corre mientras los manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno llevó la crisis ante la OEA

En medio del conflicto, el Gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de Estados Americanos que los bloqueos vulneran derechos fundamentales de la población. El canciller Fernando Aramayo sostuvo que el Ejecutivo reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que ninguna demanda política o sectorial puede justificar acciones que impidan el acceso a salud, alimentos, libre circulación y seguridad.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras citado por El Deber, este viernes se registraban 52 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos del país.

Datos clave de la crisis en Bolivia