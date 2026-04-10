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10 de abril de 2026 - 14:46
Mundo.

La inflación en Estados Unidos subió al 3,3% y marcó su mayor alza mensual en casi cuatro años

La inflación en Estados Unidos se aceleró por el alza de los combustibles y volvió a encender alertas en los mercados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El precio promedio del combustible&nbsp; superó los USD 4,15 por galón a nivel nacional (Estados Unidos), alcanzando niveles no vistos desde la primavera de 2024. (Reuters)

El precio promedio del combustible  superó los USD 4,15 por galón a nivel nacional (Estados Unidos), alcanzando niveles no vistos desde la primavera de 2024. (Reuters)

La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto en marzo (Foto: Reuters/Andrew Kelly)

La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto en marzo (Foto: Reuters/Andrew Kelly)

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en marzo y se ubicó en 3,3% interanual, después de haber sido de 2,4% en febrero. A nivel mensual, el índice de precios al consumidor avanzó 0,9%, la mayor suba en casi cuatro años. El dato fue informado este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

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El principal impulso vino del rubro energía, especialmente por el aumento de los combustibles. Según el informe oficial, el índice de energía subió 12,5% interanual en marzo, mientras que la inflación núcleo —que excluye alimentos y energía— fue de 2,6% anual, apenas por encima del 2,5% registrado el mes anterior.

Los primeros bombardeos sobre territorio iraní originaron el cierre parcial del Estrecho de Ormuz por decisión de Teherán, lo que bloqueó el tránsito marítimo de cerca del 20% del petróleo y gas consumidos globalmente.

El informe oficial cita que la inflación subyacente —sin energía ni alimentos— subió a 2,6% en 12 meses, frente al 2,5% registrado en el mes anterior.

El portal financiero MarketWatch, en su consenso de analistas, ya anticipaba cifras dentro de este rango para marzo ante la presión de la crisis energética.

La inflación en Estados Unidos
La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto en marzo (Foto: Reuters/Andrew Kelly)

La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto en marzo (Foto: Reuters/Andrew Kelly)

El impacto de los combustibles en la inflación de Estados Unidos

El salto inflacionario coincidió con la fuerte presión sobre los precios del petróleo y los combustibles en medio de la guerra en Medio Oriente. Las subas energéticas ya venían siendo observadas por analistas y funcionarios de la Reserva Federal, que siguen de cerca si este shock se mantiene en el tiempo o se modera con una eventual estabilización del conflicto.

La cobertura difundida también remarcó que los combustibles fue uno de los factores centrales del repunte del índice general y que este fue el primer dato inflacionario de magnitud tras la escalada bélica en la región.

Datos clave y fuentes oficiales

  • Inflación interanual en marzo: 3,3%, según BLS.
  • Inflación de febrero (interanual): 2,4%, según BLS.
  • Incremento de la gasolina entre febrero y marzo: 21,2%, según BLS y la Asociación Americana del Automóvil (AAA).
  • Inflación subyacente en marzo: 2,6%, según BLS.
  • Guerra iniciada el 28 de febrero, impacto inmediato en precios energéticos y comercio global, confirmado por la agencia internacional AFP y datos oficiales.

Por qué la inflación en EEUU es tan sensible al precio de la gasolina

Estados Unidos ha mostrado una sensibilidad histórica frente a los aumentos abruptos del precio de la gasolina, sobre todo durante crisis geopolíticas en Medio Oriente.

Cada vez que se altera el flujo de crudo internacional —como sucede ahora con el cierre parcial del Estrecho de Ormuz— el efecto sobre la inflación es inmediato, ya que el transporte y la energía dependen directamente de estos insumos.

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