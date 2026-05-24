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24 de mayo de 2026 - 10:14
Mundo.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: quién era Nasire Best, el joven abatido

El atacante de 21 años murió tras abrir fuego contra un puesto de seguridad a metros de la Casa Blanca. Tenía antecedentes psiquiátricos y ya había sido detenido en otras oportunidades cerca del complejo presidencial.

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Por  Verónica Pereyra
Nasire Best tenía 21 años y fue abatido por agentes del Servicio Secreto (Fotos: New York Post / REUTERS)

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Quién era Nasire Best

Best tenía 21 años y residía en Maryland. Según medios estadounidenses, ya había protagonizado otros incidentes vinculados a la Casa Blanca y contaba con antecedentes psiquiátricos. En redes sociales realizaba publicaciones extrañas donde afirmaba ser “Dios” y también “el verdadero Osama bin Laden”.

Además, en junio del año pasado había sido detenido tras bloquear un acceso vehicular al complejo presidencial y luego derivado a un instituto psiquiátrico para una evaluación de salud mental. Un mes después volvió a ser arrestado por intentar ingresar por la fuerza a otra zona restringida.

Cómo fue el ataque cerca de la Casa Blanca

El tiroteo ocurrió en la intersección de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue, muy cerca del edificio presidencial. De acuerdo con el comunicado preliminar del Servicio Secreto, el joven sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar contra un puesto de seguridad.

Los agentes respondieron inmediatamente y abatieron al atacante, que fue trasladado de urgencia al hospital George Washington, donde finalmente murió horas después. Un peatón también resultó herido durante el episodio.

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Toma cenital de la Casa Blanca y el lugar marcado donde se produjo el ataque a tiros

Toma cenital de la Casa Blanca y el lugar marcado donde se produjo el ataque a tiros

Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca

Al momento del ataque, el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca y no sufrió heridas. Tras el operativo, las autoridades evacuaron sectores cercanos y desplegaron un importante cordón de seguridad mientras el FBI y el Servicio Secreto iniciaban la investigación.

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