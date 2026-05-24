Tiroteo cerca de la Casa Blanca: quién era Nasire Best, el joven abatido

Nasire Best tenía 21 años y fue abatido por agentes del Servicio Secreto (Fotos: New York Post / REUTERS)

Un violento episodio sacudió este sábado a Washington cuando un joven identificado como Nasire Best abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca y terminó abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos . El hecho ocurrió a pocos metros de la residencia presidencial y generó un fuerte operativo de seguridad.

Best tenía 21 años y residía en Maryland. Según medios estadounidenses, ya había protagonizado otros incidentes vinculados a la Casa Blanca y contaba con antecedentes psiquiátricos. En redes sociales realizaba publicaciones extrañas donde afirmaba ser “Dios” y también “el verdadero Osama bin Laden”.

Además, en junio del año pasado había sido detenido tras bloquear un acceso vehicular al complejo presidencial y luego derivado a un instituto psiquiátrico para una evaluación de salud mental. Un mes después volvió a ser arrestado por intentar ingresar por la fuerza a otra zona restringida .

Cómo fue el ataque cerca de la Casa Blanca

El tiroteo ocurrió en la intersección de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue, muy cerca del edificio presidencial. De acuerdo con el comunicado preliminar del Servicio Secreto, el joven sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar contra un puesto de seguridad.

Los agentes respondieron inmediatamente y abatieron al atacante, que fue trasladado de urgencia al hospital George Washington, donde finalmente murió horas después. Un peatón también resultó herido durante el episodio.

image Toma cenital de la Casa Blanca y el lugar marcado donde se produjo el ataque a tiros

Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca

Al momento del ataque, el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca y no sufrió heridas. Tras el operativo, las autoridades evacuaron sectores cercanos y desplegaron un importante cordón de seguridad mientras el FBI y el Servicio Secreto iniciaban la investigación.