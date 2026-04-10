David Arias asumió como nuevo presidente del Instituto de Seguros de Jujuy

Durante el acto, se destacaron tres pilares fundamentales para la gestión: cercanía con el afiliado, diálogo prestacional y gestión eficiente.
Jura de David Arias en el ISJ: los ejes de la gestión
La ceremonia se llevó a cabo en el hall central del Instituto de Seguros de Jujuy, con la presencia del ministro de Salud, José Manzur, el gobernador Carlos Sadir, autoridades del Ejecutivo provincial y personal de la obra social.
En ese contexto, David Arias manifestó sentirse "honrado" por el nombramiento, enfatizando que su gestión estará alineada con las directrices del Ejecutivo para "modernizar y humanizar el servicio". Seguido, el flamante presidente, detalló que el objetivo central será "poner a la gente en el centro" de cada decisión, enmarcando tres pilares claves:
Cercanía con el afiliado: Fortalecer la asistencia de salud física y mental para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
Diálogo prestacional: Mantener una comunicación abierta con proveedores y prestadores de salud para resolver diferencias y buscar nuevas oportunidades de beneficio común.
Gestión eficiente: Implementar una administración basada en el orden, la transparencia y la vocación de servicio.