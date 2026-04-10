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10 de abril de 2026 - 18:22
País.

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

La fiscalía investiga tres hipótesis por la muerte del niño. El caso Ángel impacta a Comodoro Rivadavia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

El caso Ángel sigue generando impacto. La investigación por la muerte del nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, avanza con tres hipótesis principales mientras la fiscalía espera los resultados finales de los estudios forenses.

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El caso quedó bajo la órbita del fiscal Cristian Olazábal, que busca determinar cuál fue el origen de las lesiones detectadas en la cabeza del menor. La madre biológica del niño y su pareja aparecen como las últimas personas que estuvieron con él y quedaron bajo sospecha en el expediente. Ambos están alcanzados por medidas de control para evitar que abandonen la ciudad mientras continúa la causa.

Caso Ángel: cuáles son las hipótesis que se investigan

La primera línea que analiza la Justicia es la posibilidad de una muerte súbita. Según se informó, esta alternativa sigue abierta, aunque presenta una dificultad adicional: determinar con precisión cuál habría sido la causa médica concreta del fallecimiento.

La madre de Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, brindó sus primeras declaraciones públicas.
Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

La segunda hipótesis apunta a una posible patología previa no detectada. Entre los escenarios que se evalúan aparecen una enfermedad broncopulmonar, una infección o un problema cardíaco que no hubiera sido advertido antes de la descompensación del nene.

La tercera y más grave de las hipótesis es la de una muerte violenta. Esa línea tomó fuerza luego de que la fiscalía confirmara la existencia de traumatismos o lesiones en la zona del cráneo. Si esa sospecha se confirma con las pericias pendientes, la causa podría encaminarse hacia un homicidio agravado.

La situación judicial de la madre y su pareja

El fiscal Cristian Olazábal explicó que la madre de Ángel y su pareja son los principales sospechosos y por eso no fueron entrevistados como testigos, ya que hacerlo en esa condición podría generar nulidades más adelante en la causa.

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia
Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

Caso Ángel: las hipótesis que investiga la Justicia de Comodoro Rivadavia

Por ahora, sobre ambos rige una medida de arraigo con control policial. Eso implica que no pueden salir de Comodoro Rivadavia sin autorización, y que si se detecta un intento de fuga la fiscalía podría pedir la detención preventiva.

Además, los investigadores avanzan con el análisis de los teléfonos secuestrados en la vivienda donde vivía Ángel junto a su madre, la pareja de ella y una bebé de seis meses. Al mismo tiempo, continúan recolectando testimonios para reconstruir qué pasó en las horas previas a la muerte del chico.

Qué esperan los investigadores

La causa todavía depende de pericias clave para establecer si las lesiones fueron accidentales, producto de una enfermedad o consecuencia de una agresión. Por eso, la fiscalía mantiene abiertas las tres hipótesis mientras espera el informe final de autopsia y los estudios complementarios.

En paralelo, la investigación intenta reconstruir el contexto completo en el que estaba Ángel antes de morir, con foco en su entorno inmediato y en las personas que estuvieron a cargo de su cuidado en los últimos momentos.

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