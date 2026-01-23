Derrumbes en Comodoro Rivadavia: los informes que advierten sobre los riesgos geológicos en otras ciudades de la Patagonia

Luego de que ocurriera el desplazamiento de la ladera sur del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, se conoció un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) que advirtió, en 2002, los riesgos de la expansión urbana en la zona. Los expertos describieron que el lugar estaba asentado sobre un terreno que no era firme y que estaba en movimiento. La recomendación era clara: no se podía avanzar en la construcción de viviendas.

El informe de SEGEMAR puso la lupa en la falta de previsión técnica y científica de las autoridades que desoyeron el estudio. En Comodoro Rivadavia, el organismo no solo advirtió riesgos de peligrosidad en la zona aledaña al cerro Hermitte: también se hizo un informe que describió la inestabilidad del terreno en el que se asienta el barrio Divina Providencia, otro que dio cuenta de la erosión eólica y posibles aluviones en el barrio Escalante y otro que habló de la erosión marina en la costa comodorense.

La falta de previsión quedó expuesta con las inundaciones de 2017 , cuando Comodo Rivadavia atravesó uno de los eventos de lluvias más intensos de su historia reciente. Hubo inundaciones, aludes de barro y deslizamientos en distintos puntos de la ciudad, incluidos sectores que ya habían sido señalados por el SEGEMAR como áreas de alta peligrosidad.

El geólogo e investigador del SEGEMAR Fernando Pereyra sostiene que la tragedia de Comodoro Rivadavia “tuvo una cuota de suerte”. “El movimiento fue lento y eso le permitió a las personas irse de sus casas. Pero podría haber sido distinto y hoy estaríamos hablando de muertos”, aseguró.

Todos los informes están publicados en el repositorio digital del SEGEMAR y son de acceso público. En la Patagonia, el organismo realizó alrededor de 45 estudios de peligrosidad sobre riesgos geológicos, volcánicos o hídricos. En algunas localidades hubo sugerencias explícitas para restringir la expansión urbana en zonas de alto riesgo.

¿Cuál es la función del SEGEMAR y qué tipo de informes produce?

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) es un organismo científico-técnico encargado de generar y difundir conocimiento e información geológica, geológica ambiental y minera.

Se trata de un organismo nacional descentralizado que depende de la Secretaría de Minería, la cual se encuentra en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. A través del decreto 396, el gobierno de Javier Milei fusionó el SEGEMAR con el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES).

El SEGEMAR produce cartografías con mapas de características geológicas y territoriales; informes de peligrosidad geológica; y brinda asistencia técnica para gobiernos y organismos de gestión de riesgo. No se trata de un organismo que tenga capacidad para regular el uso del suelo, sino que es un proveedor de conocimiento técnico para la toma de decisiones.

¿En qué ciudades patagónicas el SEGEMAR advirtió riesgos vinculados al crecimiento urbano?

En los últimos 25 años, el SEGEMAR advirtió sobre los riesgos de la expansión urbana en distintas localidades patagónicas.

Entre el 2002 y el 2025 se produjeron informes técnicos a pedido de las municipalidades o provincias y también hubo otros realizados por iniciativa del organismo. Además, el SEGEMAR publicó más de una decena cartas de peligrosidad geológica de localidades como San Carlos de Bariloche, Trevelin, Rawson, Esquel, Puerto Madryn, Caleta Olivia, entre otros.

“Cada una tiene numerosas advertencias de peligrosidad. En Madryn, por ejemplo, hay menciones vinculadas a la costa y en Esquel a la caída de rocas. Cada lugar es particular, pero notamos que en todos lados el crecimiento urbano se está dando en zonas que nosotros decimos que no son aptas”, explicó Pereyra.

Por citar algunos ejemplos. En 2016, se publicó el estudio “Evaluación de la Peligrosidad Geológica en Villa Paur, Colonia Maipú y faldeo del cerro Curruhuinca”, en San Martín de los Andes (Neuquén). El informe advirtió la existencia de construcciones precarias que, en caso de movimientos o terremotos, quedarían muy expuestas.

“De todas formas, una de las zonas más complejas es Villa La Angostura. Es una zona donde hay mucho dinero. Las construcciones son muy grandes y están en la ladera de la montaña porque todos quieren tener vista al lago así que desmontan. Además, la circunvalación es un desastre”, contó Pereyra. Los detalles de esta situación fueron mencionados en el informe que realizó el SEGEMAR sobre la Ruta de los Siete Lagos.

En San Carlos de Bariloche, los informes del SEGEMAR han sido parcialmente escuchados. A lo largo de los años se hicieron distintos estudios y si bien las autoridades los utilizaron como argumento para frenar proyectos en la zona del cerro Otto, en otros lugares hay población expuesta. “La municipalidad nos pidió un trabajo sobre Barda del Ñireco y, a pesar de las advertencias, allí todavía hay casas”, agregó el experto.

Los estudios son de consulta técnica y la decisión de si son escuchados o no depende de cada gestión municipal. Según Pereyra, el hecho de que sucedan problemas en situaciones donde ya hay viviendas asentadas trae otro problema: “Muchas veces nadie se quiere hacer cargo de decirle a la gente que se tiene que mudar. Eso es lo que deben hacer ahora en Comodoro Rivadavia porque el Hermitte no es apto para que haya barrios”, sostuvo.

grafico nota segemar2 Imagen generada con IA bajo la supervisión de un editor de ADNSUR.

¿Cómo afecta la deforestación en la zona cordillerana?

En las localidades cordilleranas, la deforestación aparece como un factor clave en la intensificación de los procesos de inestabilidad de laderas. Los informes del SEGEMAR advierten que la remoción de la cobertura vegetal natural reduce la capacidad del suelo para absorber y retener el agua, favorece la erosión superficial y aumenta la probabilidad de caídas de rocas y movimientos de remoción en masa, especialmente en zonas donde el crecimiento urbano avanza sobre pendientes pronunciadas.

Pereyra explicó que el bosque cumple una función protectora fundamental. “El bosque natural protege mucho las pendientes. Evita que se produzcan movimientos chicos de manera muy motora. Un árbol grande te puede frenar una piedra más grande que una camioneta”, sostuvo. Como ejemplo, recordó un episodio registrado en Villa Paur, en San Martín de los Andes: una roca que descendió por la ladera fue detenida por la vegetación antes de alcanzar las viviendas. “Se podía ver el recorrido de la piedra. Si llegaba abajo, destruía una casa”, señaló.

Según el geólogo, el problema se agrava cuando la urbanización avanza acompañada de desmontes, apertura de caminos y obras viales. “Cuando vos urbanizás una ladera la volvés más peligrosa: agregás agua, caños, tránsito, vibraciones. Todo eso inestabiliza la pendiente”, advirtió.

grafico nota segemar1 Imagen generada con IA bajo la supervisión de un editor de ADNSUR.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: ADNSUR

Edición: Flor Ballarino (Chequeado)