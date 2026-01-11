domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 11:00
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Los incendios obligaron a evacuar una nueva localidad y a disponer el corte total de la Ruta 40, mientras ya se contabilizan miles de hectáreas perdidas.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
BARILOCHE (30)
Lee además
Peligro de incendios en Argentina (Foto ilustrativa)
Informe nacional.

Alerta por peligro extremo de incendios: qué pasa en Jujuy
Incendios en Chubut.
Terrible.

Más de 10 casas arrasadas por un incendio forestal en Chubut

El parador El Pedregoso se sumó en las últimas horas a la lista de zonas evacuadas en la cordillera chubutense. La localidad pertenece al municipio de El Hoyo, uno de los más golpeados por los incendios que se iniciaron el pasado 5 de enero y que continúan fuera de control.

Además de El Pedregoso, los pobladores debieron abandonar sectores como el callejón de Núñez y áreas de Aldea San Francisco, ante el avance constante del fuego impulsado por las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos.

El Gobierno provincial activó un amplio operativo de emergencia junto a Protección Civil. Los vecinos evacuados fueron trasladados en micros desde distintos puntos estratégicos hacia la Escuela N.º 223, donde permanecen resguardados hasta que las condiciones permitan regresar a sus hogares.

BARILOCHE (29)
Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Más de 3.000 evacuados, viviendas destruidas y sospechas de incendios intencionales

El Pedregoso se encuentra al sur de El Hoyo, en el departamento Cushamen, y cuenta con una población baja y dispersa, lo que habría facilitado el rápido avance del fuego en la zona. Hasta el momento, se contabilizan más de 3.000 personas evacuadas en distintos puntos de la comarca.

Según informó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, al menos 10 viviendas fueron destruidas en Epuyén y ya se estiman unas 3.500 hectáreas consumidas por el fuego, aunque otras estimaciones elevan la cifra a más de 5.000 hectáreas afectadas.

BARILOCHE (31)

En declaraciones a la señal TN, el gobernador Ignacio Torres volvió a expresar su preocupación y sostuvo que varios focos fueron intencionales. “Todos los años hay incendios, accidentales o provocados, pero ahora cualquier foco tiene un crecimiento exponencial muy difícil de controlar”, señaló, y advirtió que la sequía que atraviesa la provincia sería la peor desde 1965.

Actualmente trabajan en la zona más de 300 brigadistas, bomberos, vecinos de otras provincias e incluso cuadrillas provenientes de Chile, con apoyo de aviones hidrantes. “Hoy estamos todos espalda con espalda defendiendo la localidad de El Hoyo”, afirmó Torres.

BARILOCHE (32)

Respecto al origen de los incendios, el gobernador indicó que en el Parque Nacional Los Alerces el foco se habría iniciado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada la fiscalía habría encontrado acelerantes. El fiscal general Carlos Díaz Mayer calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente”.

En este contexto, la Dirección Nacional de Vialidad dispuso el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Epuyén con El Hoyo, debido al riesgo extremo que representa la cercanía del fuego a la traza. Además, se recomendó a los vecinos circular solo si es estrictamente necesario y se mantiene un monitoreo constante en las provincias de Neuquén y Santa Cruz.

BARILOCHE (33)

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, mientras las autoridades califican la situación como una de las peores emergencias ambientales que recuerde la provincia de Chubut.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por peligro extremo de incendios: qué pasa en Jujuy

Más de 10 casas arrasadas por un incendio forestal en Chubut

Las fotos de los terribles incendios en El Hoyo, Chubut

Fuego en Chubut: continúan activos tres incendios y más de 700 personas fueron evacuadas

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Lo que se lee ahora
Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas
Normas.

Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Jujuy.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos video
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel