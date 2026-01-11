Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

La situación en la provincia de Chubut continúa siendo crítica. Los incendios forestales que afectan a la región obligaron a evacuar una nueva localidad y a disponer el corte total de la Ruta Nacional 40, mientras ya se contabilizan miles de hectáreas arrasadas por las llamas.

El parador El Pedregoso se sumó en las últimas horas a la lista de zonas evacuadas en la cordillera chubutense. La localidad pertenece al municipio de El Hoyo , uno de los más golpeados por los incendios que se iniciaron el pasado 5 de enero y que continúan fuera de control.

Además de El Pedregoso, los pobladores debieron abandonar sectores como el callejón de Núñez y áreas de Aldea San Francisco, ante el avance constante del fuego impulsado por las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos.

El Gobierno provincial activó un amplio operativo de emergencia junto a Protección Civil. Los vecinos evacuados fueron trasladados en micros desde distintos puntos estratégicos hacia la Escuela N.º 223, donde permanecen resguardados hasta que las condiciones permitan regresar a sus hogares.

Más de 3.000 evacuados, viviendas destruidas y sospechas de incendios intencionales

El Pedregoso se encuentra al sur de El Hoyo, en el departamento Cushamen, y cuenta con una población baja y dispersa, lo que habría facilitado el rápido avance del fuego en la zona. Hasta el momento, se contabilizan más de 3.000 personas evacuadas en distintos puntos de la comarca.

Según informó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, al menos 10 viviendas fueron destruidas en Epuyén y ya se estiman unas 3.500 hectáreas consumidas por el fuego, aunque otras estimaciones elevan la cifra a más de 5.000 hectáreas afectadas.

En declaraciones a la señal TN, el gobernador Ignacio Torres volvió a expresar su preocupación y sostuvo que varios focos fueron intencionales. “Todos los años hay incendios, accidentales o provocados, pero ahora cualquier foco tiene un crecimiento exponencial muy difícil de controlar”, señaló, y advirtió que la sequía que atraviesa la provincia sería la peor desde 1965.

Actualmente trabajan en la zona más de 300 brigadistas, bomberos, vecinos de otras provincias e incluso cuadrillas provenientes de Chile, con apoyo de aviones hidrantes. “Hoy estamos todos espalda con espalda defendiendo la localidad de El Hoyo”, afirmó Torres.

Respecto al origen de los incendios, el gobernador indicó que en el Parque Nacional Los Alerces el foco se habría iniciado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada la fiscalía habría encontrado acelerantes. El fiscal general Carlos Díaz Mayer calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente”.

En este contexto, la Dirección Nacional de Vialidad dispuso el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Epuyén con El Hoyo, debido al riesgo extremo que representa la cercanía del fuego a la traza. Además, se recomendó a los vecinos circular solo si es estrictamente necesario y se mantiene un monitoreo constante en las provincias de Neuquén y Santa Cruz.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, mientras las autoridades califican la situación como una de las peores emergencias ambientales que recuerde la provincia de Chubut.