miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 19:09
Chequeado.

Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

En Davos, Javier Milei expuso ante líderes globales y dejó varias definiciones sobre temas importantes como ser la inflación, pobreza y riesgo país.

Milei en Davos.

Milei en Davos.

HECHA POR CHEQUEADO.COM

Lee además
javier milei fue al festival de jesus maria y canto en vivo con el chaqueno palavecino
Sorpresa.

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino
Lali hace referencia a la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba.
Festival

Lali ironizó sobre la participación de Milei en el Festival de Jesús María

En esta nota, chequeos a los datos sobre pobreza, inflación, déficit fiscal y riesgo país, y explicadores para entender mejor los dichos.

“Bajamos la inflación del 300% al 30%” - EXAGERADO

Según datos oficiales, la inflación de 2023 (año en el que asumió Milei) fue del 211,4%, y en 2025 cerró en el 31,5%. Es decir que se produjo una caída de 180 puntos porcentuales y no de 270, como sugirió el Presidente.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en diciembre de 2023 la inflación fue del 25,5% y cerró el año con un incremento interanual del 211,4%, el valor más alto en más de 3 décadas (en 1990 había sido de 1.344%).

Tras ese dato inicial, en los primeros meses de su gestión la inflación interanual continuó aumentando hasta llegar al 287,9% en mayo de 2024. Pero en el segundo semestre de 2024 la velocidad de los aumentos de precios se redujo por debajo del 3% mensual, y terminó el año en el 117,8%.

En tanto, en el primer semestre de 2025 la inflación mensual continuó desacelerándose y, pese a una leve suba registrada en los últimos meses, cerró el año con un dato anual del 31,5%, el más bajo desde 2017 (24,8%).

image
Javier Milei en Davos.

Javier Milei en Davos.

“La pobreza bajó del 57% al 27%” - ENGAÑOSO

Para realizar esta comparación, el Presidente utiliza habitualmente como punto de partida una proyección de la pobreza mensual de enero de 2024 elaborada por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), que luego fue corregida a la baja.

Si se utiliza el último dato oficial de la gestión del Frente de Todos, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, y se lo compara con el dato más reciente, del tercer trimestre de 2025, la pobreza cayó del 44,8% al 27,5%.

Esto implica un descenso de 17,3 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, una cifra lejana a los 30 puntos a los que alude Milei.

“Venezuela tuvo una caída del 80% de su PIB” - VERDADERO

Datos del Banco Mundial y el FMI confirman una caída de entre el 73 y 80% del Producto Bruto Interno (PBI) venezolano entre 2013 y 2021, años en los que gobernaba Nicolás Maduro.

Luego de esos años de recesión, Venezuela experimentó 3 años consecutivos de crecimiento económico hasta 2024, que se explican principalmente por la recuperación de los precios internacionales del petróleo.

“Redujimos el riesgo país en 2.500 puntos básicos” - EXAGERADO

Al asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023, el riesgo país se ubicaba en los 1.923 puntos básicos en la Argentina, mientras que este martes 20 de enero (último dato disponible) cerró en torno a los 569 puntos, de acuerdo con la consultora JP Morgan. Es decir, se redujo 1.354 puntos, menos que el valor dicho por el Presidente.

De acuerdo con los datos de Chequeado, el 17 de noviembre de 2023, último día hábil antes del balotaje en el que Javier Milei fue electo presidente, el riesgo país era de 2.412 puntos. El 10 de diciembre, cuando asumió la presidencia, ya había bajado a 1.923 puntos.

El indicador alcanzó su pico en la actual gestión el 9 de enero de 2024 (2.102). Ya en 2025, tras la implementación del blanqueo de capitales y el aumento de los bonos argentinos, el riesgo país volvió a retroceder y perforó los 600 puntos.

A fin de año, se ubicó en torno a los 500 puntos: cerró el 31 de diciembre de 2025 a 571 puntos. En lo que va de 2026 se mantuvo estable en torno a ese nivel. El último dato disponible es del 20 de enero de 2026 e indica que el riesgo país en esta fecha cerró en los 569 puntos básicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

Lali ironizó sobre la participación de Milei en el Festival de Jesús María

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

Javier Milei en el Foro de Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga

Lo que se lee ahora
Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Más de 15 gatos sobreviven por solidaridad de los vecinos. Su dueña los abandonó a su suerte
Solidaridad.

Abandono animal: Se fue y dejó a más de 15 gatos que sobreviven por solidaridad de los vecinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel