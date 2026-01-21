Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

Sorpresa. Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), viajó a Davos (Suiza) para participar del Foro Económico Mundial. Como parte de su agenda oficial, brindó un discurso ante empresarios y líderes de todo el mundo.

En esta nota, chequeos a los datos sobre pobreza, inflación, déficit fiscal y riesgo país, y explicadores para entender mejor los dichos.

Según datos oficiales, la inflación de 2023 (año en el que asumió Milei) fue del 211,4%, y en 2025 cerró en el 31,5% . Es decir que se produjo una caída de 180 puntos porcentuales y no de 270, como sugirió el Presidente.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en diciembre de 2023 la inflación fue del 25,5% y cerró el año con un incremento interanual del 211,4%, el valor más alto en más de 3 décadas (en 1990 había sido de 1.344%).

Tras ese dato inicial, en los primeros meses de su gestión la inflación interanual continuó aumentando hasta llegar al 287,9% en mayo de 2024. Pero en el segundo semestre de 2024 la velocidad de los aumentos de precios se redujo por debajo del 3% mensual, y terminó el año en el 117,8%.

En tanto, en el primer semestre de 2025 la inflación mensual continuó desacelerándose y, pese a una leve suba registrada en los últimos meses, cerró el año con un dato anual del 31,5%, el más bajo desde 2017 (24,8%).

image Javier Milei en Davos.

“La pobreza bajó del 57% al 27%” - ENGAÑOSO

Para realizar esta comparación, el Presidente utiliza habitualmente como punto de partida una proyección de la pobreza mensual de enero de 2024 elaborada por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), que luego fue corregida a la baja.

Si se utiliza el último dato oficial de la gestión del Frente de Todos, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, y se lo compara con el dato más reciente, del tercer trimestre de 2025, la pobreza cayó del 44,8% al 27,5%.

Esto implica un descenso de 17,3 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, una cifra lejana a los 30 puntos a los que alude Milei.

“Venezuela tuvo una caída del 80% de su PIB” - VERDADERO

Datos del Banco Mundial y el FMI confirman una caída de entre el 73 y 80% del Producto Bruto Interno (PBI) venezolano entre 2013 y 2021, años en los que gobernaba Nicolás Maduro.

Luego de esos años de recesión, Venezuela experimentó 3 años consecutivos de crecimiento económico hasta 2024, que se explican principalmente por la recuperación de los precios internacionales del petróleo.

“Redujimos el riesgo país en 2.500 puntos básicos” - EXAGERADO

Al asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023, el riesgo país se ubicaba en los 1.923 puntos básicos en la Argentina, mientras que este martes 20 de enero (último dato disponible) cerró en torno a los 569 puntos, de acuerdo con la consultora JP Morgan. Es decir, se redujo 1.354 puntos, menos que el valor dicho por el Presidente.

De acuerdo con los datos de Chequeado, el 17 de noviembre de 2023, último día hábil antes del balotaje en el que Javier Milei fue electo presidente, el riesgo país era de 2.412 puntos. El 10 de diciembre, cuando asumió la presidencia, ya había bajado a 1.923 puntos.

El indicador alcanzó su pico en la actual gestión el 9 de enero de 2024 (2.102). Ya en 2025, tras la implementación del blanqueo de capitales y el aumento de los bonos argentinos, el riesgo país volvió a retroceder y perforó los 600 puntos.

A fin de año, se ubicó en torno a los 500 puntos: cerró el 31 de diciembre de 2025 a 571 puntos. En lo que va de 2026 se mantuvo estable en torno a ese nivel. El último dato disponible es del 20 de enero de 2026 e indica que el riesgo país en esta fecha cerró en los 569 puntos básicos.