sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 13:40
Mercosur

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

El presidente Javier Milei participó este sábado de la histórica firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, Paraguay. El mandatario destacó la apertura económica, la integración internacional y anunció que enviará el proyecto de ratificación al Congreso argentino.

Por  Verónica Pereyra
javier-milei-mercosur-ue
“Los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa. El encierro y el proteccionismo son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza”, afirmó Milei, resaltando que su administración apuesta al modelo de la libertad y la apertura económica.

Discurso del presidente Javier Milei en la Cumbre del Acuerdo Mercosur - UE

Alcances y objetivos del acuerdo

El tratado integra a los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - con los 27 miembros de la UE, consolidando un mercado de 780 millones de personas y un 25% del PIB global, según cifras oficiales. El acuerdo permitirá reducir aranceles y promover la inversión y el comercio entre ambos bloques, beneficiando tanto a sectores industriales europeos como a exportadores sudamericanos de productos agrícolas y manufacturados.

El presidente argentino destacó que este acuerdo es un punto de partida y no de llegada. En este marco, anticipó que la Argentina continuará impulsando nuevas negociaciones comerciales con Estados Unidos, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, India, Indonesia, Canadá y Japón.

image

Comercio y política internacional

Milei aprovechó su intervención para vincular la apertura económica con la defensa de los Derechos Humanos y la democracia. Criticó los regímenes proteccionistas y totalitarios, citando la situación de Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, y reclamó la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente en la región.

“La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta. Avanzar en acuerdos que promueven el libre comercio, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad jurídica es indispensable para la prosperidad”, afirmó.

image

Ratificación legislativa y próximos pasos

Milei confirmó que enviará el proyecto de ley al Congreso argentino durante las sesiones extraordinarias para ratificar el acuerdo internamente, asegurando respaldo democrático y previsibilidad jurídica. Asimismo, se espera que el Parlamento Europeo apruebe la ratificación a la brevedad, permitiendo que los consensos internacionales se transformen en reglas internas estables.

El mandatario concluyó su discurso afirmando que este acuerdo no solo celebra un objetivo alcanzado, sino que ratifica el rumbo elegido por la Argentina: apertura, competencia e integración al mundo. Según Milei, “la libertad, el trabajo y la inserción internacional son el camino para construir una Argentina fuerte y próspera”.

