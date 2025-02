Javier Milei: "Si no fuera por el Mercosur, estaríamos trabajando en un acuerdo con EEUU"

“Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial”, aseguró el presidente cuando cerraba su presentación. “De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina estaría trabajando en un nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos” .

“En Argentina teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En EEUU, existía la ilusión de bipartidismo con un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada de Donald Trump”, subrayó Milei.

“La tarea que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que cree que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo”, dijo citando a Trump y a sí mismo.

“Hoy podemos decir que la era del Estado omnipresente ha terminado”, dijo mientras el auditorio lo vivaba. “El único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de Justicia, porque cada erogación del Estado es una extracción del pagador de impuestos. El único Estado aceptable es el Estado más chico posible, para devolverle al ciudadano lo que es suyo”, afirmó el jefe de estado.

Javier Milei y la presentación

El discurso del mandatario argentino tuvo otro momento particular, cuando presentó Yuyito González como su novia. “She´s my girlfriend", dijo en inglés, con la actriz y conductora entre las participantes del evento.

Javier Milei expuso en la Conferencia Política de Acción Conservadora

Milei y Trump, juntos

Es probable que Milei se encuentre con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, cónclave que no tiene horario determinado, ni se definió su formato protocolar. Sería una reunión con agenda abierta y a la espera de un gesto político del presidente de los Estados Unidos.

La reunión entre Milei y Trump podría acelerar las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que todavía están pendientes por el monto del desembolso extra, las metas a cumplir y el formato institucional del acuerdo.