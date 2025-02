Javier Milei habló en BID: "Es falso que tenemos que salir del cepo para crecer"

Atención. Mi ANSES Milei: Por qué no cobré el Progresar en febrero 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Acerca del ajuste fiscal, Milei afirmó: “Nos decían que solo se podía ajustar 1 punto del Producto Bruto Interno (PBI), y gracias al trabajo de Caputo alcanzamos el equilibrio financiero en el primer año de gestión. Después de seis meses completamos también un ajuste en el Banco Central”.

El presidente apuntó a las proyecciones pesimistas

Asimismo, puso en duda las proyecciones pesimistas acerca de las consecuencias del ajuste: “Nos decían que iba a explotar la cantidad de pobres e indigentes. Sin embargo, durante nuestro programa hubo expansión. Según el indicador mensual de la actividad económica, entre diciembre de 2023 y diciembre del 2024 el PBI creció 4%, fue expansivo”.

Milei insistió en que “el ajuste no fue recesivo porque cayó totalmente sobre el Estado. Si tenemos un parásito en el cuerpo, tenemos que matar al parásito y no al cuerpo. No dejamos de creer que el Estado es una organización criminal que vive de los impuestos”.

El mandatario disertó en una conferencia en Washington.

De cara al futuro, el Presidente anticipó posibles medidas: “Si, como prevemos, el crecimiento es permanente, vamos a bajar impuestos”. Y respaldó a su equipo económico: “¿Cómo no voy a estar feliz con mis ministros? Son una máquina de ganar libertad económica”.

Por otra parte, afirmó que Argentina está “en una etapa de recuperación cíclica y hay elementos que hacen al crecimiento a largo plazo, como el ajuste, para que sea posible ahorrar e invertir”. En ese marco, reiteró: “Es falso que tenemos que salir del cepo para crecer”.

El presidente Javier Milei habló este viernes sobre el plan económico en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En otra parte de su discurso, el Presidente afirmó que “el Ministerio de Capital Humano no te va a dar el pescado, te va a enseñar a pescar. Y cuestionó el rol del Estado en la economía: “Que la obra pública genera crecimiento y trabajo es mentira”.