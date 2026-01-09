viernes 09 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de enero de 2026 - 08:46
Histórico.

La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur

La mayoría de los miembros de la Unión Europea avaló el pacto con el bloque sudamericano, mientras Francia, Irlanda y Hungría expresaron fuertes objeciones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Unión Europea - Mercosur.

Unión Europea - Mercosur.

Lee además
Lanzaron un explosivo contra la diputada Gladys Aurora López en Honduras.  
Mundo.

Atacaron con un explosivo a una diputada en Honduras: el video
Pasta base en el río Bermejo.
Salta.

Interceptaron un bote con casi 26 kilos de pasta base en el río Bermejo

Sin embargo, el aval no fue unánime. Francia, Irlanda y Hungría encabezaron el grupo de países que se manifestó en contra, al advertir posibles consecuencias negativas para sus productores agropecuarios. Otros Estados también expresaron reparos, aunque sin bloquear la aprobación.

El acuerdo involucra a los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— y prevé una reducción de aranceles y mayores facilidades para el intercambio de bienes y servicios entre ambos bloques.

Francia ratificó su rechazo y defendió a los productores rurales

El gobierno francés reiteró su oposición al tratado un día antes de la votación. El presidente Emmanuel Macron confirmó la postura a través de un mensaje en la red social X, donde aclaró que la aprobación no implica el cierre definitivo del proceso.

“La firma del acuerdo no significa el final del proceso”, sostuvo el mandatario, al tiempo que remarcó que Francia continuará exigiendo a la Comisión Europea el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos para proteger a los agricultores.

Macron destacó que la posición francesa cuenta con respaldo transversal tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado. El contexto político se encuentra marcado por un clima de fuerte tensión social en el sector rural.

Unión Europea.
Unión Europea.

Unión Europea.

Protestas agrícolas y temor a la competencia sudamericana

En paralelo a la votación, productores rurales franceses realizaron protestas en París y sus alrededores. Con alrededor de 100 tractores, los manifestantes bloquearon accesos clave y circularon por zonas emblemáticas, como el entorno del Arco del Triunfo.

Los agricultores expresaron preocupación por la competencia con productos agropecuarios provenientes de los países del Mercosur, a los que consideran producidos bajo normas ambientales y sanitarias distintas a las europeas.

“Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión”, afirmó Damien Cornier, uno de los productores que participó de las protestas. El malestar del sector se profundizó tras la reciente decisión del gobierno francés de sacrificar ganado para frenar la dermatitis nodular bovina.

Hungría e Irlanda también rechazaron el acuerdo

Hungría votó en contra del tratado y cuestionó con dureza a la Comisión Europea. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, afirmó que Bruselas impulsa un acuerdo que abriría el mercado europeo a importaciones agrícolas sudamericanas sin límites claros.

El funcionario sostuvo que esa política pone en riesgo el sustento de los agricultores húngaros y acusó a las autoridades comunitarias de ignorar los intereses del sector rural. En mensajes difundidos en redes sociales, también vinculó esta decisión con otras políticas agrarias que, según su visión, reducen subsidios y afectan a Europa Central.

Szijjártó también criticó la entrada de cereales ucranianos en la región, a los que calificó de baja calidad, y consideró que la Comisión Europea prioriza otros intereses por sobre los problemas internos.

Irlanda se sumó al rechazo durante la votación. El viceprimer ministro, Simon Harris, recordó que la posición de su gobierno se mantuvo constante desde el inicio de las negociaciones.

“No apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado”, afirmó Harris en declaraciones previas a la votación. El gobierno irlandés expresó dudas sobre las garantías ofrecidas para proteger a sus productores ganaderos, uno de los sectores más sensibles de su economía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atacaron con un explosivo a una diputada en Honduras: el video

Interceptaron un bote con casi 26 kilos de pasta base en el río Bermejo

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Estados Unidos canceló un segundo ataque contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

Venezuela anuncia liberaciones de presos políticos tras la captura de Maduro

Lo que se lee ahora
Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.
Redes sociales.

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo
Pronóstico.

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Aumento.

Sube el estacionamiento tarifado en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños video
Solidaridad.

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy video
Sin servicio.

Vecinos de Chijra molestos por la falta de agua

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel