La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes un acuerdo comercial de amplio alcance con el Mercosur, una decisión que habilita a Bruselas a avanzar con la firma del tratado. La votación se realizó en una reunión de embajadores en la capital belga y dejó en evidencia profundas divisiones internas, en especial por el impacto que el pacto puede generar en el sector agrícola europeo.

Según informaron diplomáticos europeos a la agencia AFP, la mayoría de los 27 Estados miembros votó a favor del acuerdo durante el encuentro en Bruselas. El respaldo mayoritario permitió destrabar un proceso que lleva años de negociaciones, impulsado con fuerza por sectores empresariales y exportadores.

Sin embargo, el aval no fue unánime. Francia, Irlanda y Hungría encabezaron el grupo de países que se manifestó en contra, al advertir posibles consecuencias negativas para sus productores agropecuarios. Otros Estados también expresaron reparos, aunque sin bloquear la aprobación.

El acuerdo involucra a los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— y prevé una reducción de aranceles y mayores facilidades para el intercambio de bienes y servicios entre ambos bloques.

Francia ratificó su rechazo y defendió a los productores rurales

El gobierno francés reiteró su oposición al tratado un día antes de la votación. El presidente Emmanuel Macron confirmó la postura a través de un mensaje en la red social X, donde aclaró que la aprobación no implica el cierre definitivo del proceso.

“La firma del acuerdo no significa el final del proceso”, sostuvo el mandatario, al tiempo que remarcó que Francia continuará exigiendo a la Comisión Europea el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos para proteger a los agricultores.

Macron destacó que la posición francesa cuenta con respaldo transversal tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado. El contexto político se encuentra marcado por un clima de fuerte tensión social en el sector rural.

Protestas agrícolas y temor a la competencia sudamericana

En paralelo a la votación, productores rurales franceses realizaron protestas en París y sus alrededores. Con alrededor de 100 tractores, los manifestantes bloquearon accesos clave y circularon por zonas emblemáticas, como el entorno del Arco del Triunfo.

Los agricultores expresaron preocupación por la competencia con productos agropecuarios provenientes de los países del Mercosur, a los que consideran producidos bajo normas ambientales y sanitarias distintas a las europeas.

“Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión”, afirmó Damien Cornier, uno de los productores que participó de las protestas. El malestar del sector se profundizó tras la reciente decisión del gobierno francés de sacrificar ganado para frenar la dermatitis nodular bovina.

Hungría e Irlanda también rechazaron el acuerdo

Hungría votó en contra del tratado y cuestionó con dureza a la Comisión Europea. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, afirmó que Bruselas impulsa un acuerdo que abriría el mercado europeo a importaciones agrícolas sudamericanas sin límites claros.

El funcionario sostuvo que esa política pone en riesgo el sustento de los agricultores húngaros y acusó a las autoridades comunitarias de ignorar los intereses del sector rural. En mensajes difundidos en redes sociales, también vinculó esta decisión con otras políticas agrarias que, según su visión, reducen subsidios y afectan a Europa Central.

Szijjártó también criticó la entrada de cereales ucranianos en la región, a los que calificó de baja calidad, y consideró que la Comisión Europea prioriza otros intereses por sobre los problemas internos.

Irlanda se sumó al rechazo durante la votación. El viceprimer ministro, Simon Harris, recordó que la posición de su gobierno se mantuvo constante desde el inicio de las negociaciones.

“No apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado”, afirmó Harris en declaraciones previas a la votación. El gobierno irlandés expresó dudas sobre las garantías ofrecidas para proteger a sus productores ganaderos, uno de los sectores más sensibles de su economía.