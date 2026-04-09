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9 de abril de 2026 - 20:24
País.

Desgarradora despedida al nene de 4 años en Comodoro: habló el padre

Este jueves despidieron a Ángel, el nene de 4 años que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de sufrir una descompensación en la casa de su madre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, sostuvo que él padre de niño.

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Dolor, reclamos y un último adiós

La despedida de Ángel se realizó en medio de una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia. Sus restos fueron velados y luego trasladados al Cementerio Oeste, donde familiares, amigos y vecinos acompañaron el sepelio. En ese contexto, el padre del niño, Luis López, expresó su dolor y cuestionó con dureza el accionar de la Justicia.

“Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, afirmó el padre ante los medios. También sostuvo que el niño “no estaba enfermo” y rechazó la posibilidad de una muerte natural, mientras avanza la investigación judicial para determinar qué ocurrió.

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Qué dijeron el padre y la madrastra

Durante el funeral, tanto el padre como Lorena Andrade, pareja de Luis López, insistieron en que Ángel había manifestado su deseo de quedarse con ellos. Según relató el hombre, mostró videos en los que el nene lloraba y pedía vivir con él, pero aseguró que esas advertencias no fueron escuchadas.

De acuerdo con las declaraciones difundidas, el niño expresaba angustia por tener que regresar a la casa de su madre. A24 publicó que la madrastra difundió una grabación en la que, según su denuncia, el menor le rogaba a su papá que no lo mandara con ella.

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Lorena también apuntó contra la restitución ordenada por la Justicia y sostuvo que Ángel había sido sacado de un entorno en el que, según su versión, estaba contenido. En paralelo, volvió a señalar a la madre biológica y a su pareja como sospechosos, aunque por el momento la causa sigue en etapa de investigación.

La causa sigue abierta

La muerte del niño es investigada por la Justicia de Chubut. Según informó el Ministerio Público Fiscal, se realizaron las primeras medidas de investigación y se ordenó la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y establecer si hubo responsabilidad de alguna persona.

En las últimas horas trascendió además que pericias preliminares detectaron lesiones internas en la cabeza, un dato que profundizó las sospechas del entorno paterno. Sin embargo, los familiares remarcaron que aún esperan una confirmación oficial completa sobre los resultados forenses.

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