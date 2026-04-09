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9 de abril de 2026 - 10:42
Policiales.

Revelan las pericias iniciales sobre la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

El pequeño llegó al hospital en estado grave tras descompensarse en su casa. Los familiares del padre aseguran que sufrió maltrato y exigen respuestas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.

Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.

La muerte de un nene de cuatro años en Comodoro Rivadavia causó un profundo impacto en la localidad. La madre lo trasladó al Hospital Regional tras sufrir una descompensación en su domicilio, pero minutos más tarde el pequeño sufrió un paro cardiorrespiratorio.

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Según informó el portal ADN Sur, los primeros estudios forenses realizados al cuerpo revelaron la existencia de traumatismos internos en la cabeza.

Conmoción por la muerte de un nene de 4 años.

Primeros hallazgos forenses

Aunque todavía no se conocen los resultados definitivos de la autopsia, este hallazgo es fundamental para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del niño.

Durante la revisión forense se extrajeron diversas muestras del cuerpo del menor, que serán sometidas a estudios detallados. Según informaron fuentes vinculadas a la causa al portal mencionado, los informes finales podrían tardar alrededor de una semana debido a la complejidad de los análisis.

Al mismo tiempo, los familiares por parte del padre del niño denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de custodia y señalaron directamente a la madre, a quien acusan de haber ejercido maltrato sobre el menor.

Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.

Familiares denuncian maltrato y avances en la investigación

Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problemas en el corazón, nada”, declaró Lorena Andrade, pareja del padre biológico, en diálogo con colegas de ADN Sur.

Este miércoles se realizó un registro en el domicilio de la madre del niño con el objetivo de inspeccionar el lugar donde ocurrieron los hechos. Durante el procedimiento se habrían incautado teléfonos celulares y otros objetos considerados relevantes para la causa.

El nene con la pareja de su papá, su mamá de crianza.

Por el momento no se reportan detenciones. Las autoridades avanzan en la reconstrucción de las últimas horas de vida del menor para esclarecer qué circunstancias llevaron al trágico desenlace. La pesquisa sigue en curso.

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