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7 de abril de 2026 - 16:38
País.

Conmoción en Salta: murió un nene de 5 años atropellado por el chofer del intendente de La Merced

El acusado de atropellar al niño en La Merced es un empleado municipal que no tenía licencia de conducir.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El caso generó una fuerte reacción social en el pueblo, con manifestaciones, cortes de ruta y disturbios frente a la Municipalidad, mientras avanza la investigación judicial.

Cómo fue el hecho

Según el parte policial y la información del Ministerio Público Fiscal de Salta citada en el texto aportado, el hecho ocurrió a las 20:42 en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y calle General Güemes. El niño circulaba en bicicleta junto a su madre cuando fue embestido por una Ford Ranger que iba a alta velocidad por la zona urbana.

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Javier Wayar.

Javier Wayar.

Tomás, alumno de primer grado de la Escuela N° 4742 María Dolores Laurentina Aranda, fue trasladado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, pero murió dos horas después a causa de las heridas sufridas.

El detenido y la causa judicial

El conductor fue demorado en el lugar y permanece detenido por disposición de la Fiscalía. De acuerdo con la información citada, fue imputado de manera provisoria por homicidio culposo.

Además, el texto señala que la investigación determinó, según El Tribuno de Salta, que el acusado no tenía licencia de conducir y poseía certificado de discapacidad, elementos que agravaron su situación judicial. También se menciona que no habría asistido de inmediato a la víctima ni realizado el llamado al 911, lo que abrió otras hipótesis dentro de la causa.

Protestas y tensión política

La muerte del niño provocó una inmediata reacción de los vecinos de La Merced, que se movilizaron para pedir justicia. Hubo corte de la ruta 38, quema de cubiertas, incidentes frente a la Municipalidad y reclamos directos contra el intendente Javier Wayar. Los disturbios dejaron como saldo una mujer policía herida y un manifestante detenido.

En paralelo, crecieron las críticas sobre el rol institucional del jefe comunal y su vínculo con el acusado. Según el texto, Wayar sostuvo que la camioneta habría sido sustraída sin su conocimiento y pidió a la Justicia que actúe con “el mayor rigor de la ley”.

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