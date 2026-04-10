viernes 10 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de abril de 2026 - 13:17
País.

Caso Ángel: confirman lesión cerebral y el fiscal apuntó a los principales sospechosos

El fiscal confirmó que Ángel tenía una lesión cerebral y que las últimas personas que estuvieron con él son los principales investigados.

Por  Judith Girón
Caso Ángel: la autopsia confirmó lesión cerebral

Caso Ángel: la autopsia confirmó lesión cerebral

Lee además
Colectivo detenido en Perico.
País.

Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en condiciones de riesgo
Cómo será la vuelta a clases en la Escuela Mariano Moreno tras el tiroteo
País.

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

Según explicó el funcionario judicial, las sospechas se centran en las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su fallecimiento. Aunque ya fueron notificados de su situación, todavía no fueron sometidos a una audiencia ante un juez penal.

Caso Ángel: una lesión clave en la investigación

En este contexto, el fiscal de la causa, Cristian Olazábal, fue contundente al referirse a la situación judicial de los implicados: “la madre y su pareja son los principales sospechosos”, afirmó. Además, explicó que “resta determinar el origen de las lesiones” detectadas en el niño y señaló que “las sospechas están centradas en las últimas personas que estuvieron con él”, lo que refuerza la línea de investigación actual.

En un primer momento, los informes médicos no evidenciaban signos de violencia externa. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que el menor presentaba una lesión cerebral, un dato central que ahora orienta la investigación.

“Lo que resta determinar es el origen de esta lesión porque puede tener múltiples factores”, indicó el fiscal, quien además señaló que se analiza la historia clínica del niño y los antecedentes familiares.

Padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

El contexto familiar de Ángel

El caso también está atravesado por una situación familiar compleja. El padre del menor había denunciado lo ocurrido y aseguró que su hijo había sido recientemente revinculado con su madre biológica, apenas un mes antes del hecho.

Por su parte, la madre negó cualquier responsabilidad y afirmó: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. Según su relato, el niño comenzó a presentar dificultades respiratorias mientras dormía, lo que derivó en un cuadro crítico.

De acuerdo a la reconstrucción, el menor fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, sus familiares intentaron asistirlo y pidieron ayuda a vecinos.

Cuando el personal médico arribó, el niño aún tenía signos vitales, pero presentaba una grave falta de oxígeno. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

La causa continúa en etapa investigativa, con pericias en marcha para esclarecer qué provocó la lesión cerebral y determinar responsabilidades. Mientras tanto, las acusaciones cruzadas entre los familiares mantienen el caso en el centro de la atención pública.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en condiciones de riesgo

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

Grooming organizado: extorsionaban a menores desde la cárcel

Impactante incendio en un departamento en avenida Corrientes: hubo varios evacuados

La CGT convocó a una marcha contra el Gobierno en la previa del Día del Trabajador

Lo que se lee ahora
Colectivo detenido en Perico.
País.

Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en condiciones de riesgo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: Dijo que iban a explotar todos, el relato de una pasajera video
Perico.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados video
Jujuy.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: Salió despedido muy alto video
Policiales.

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel