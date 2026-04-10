Caso Ángel: confirman lesión cerebral y el fiscal apuntó a los principales sospechosos

La Justicia de Chubut avanza en la investigación por la muerte de Ángel , un niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún no están del todo claras. En las últimas horas, el fiscal de la causa confirmó que la madre del menor y su actual pareja son los principales sospechosos .

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Según explicó el funcionario judicial, las sospechas se centran en las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su fallecimiento. Aunque ya fueron notificados de su situación, todavía no fueron sometidos a una audiencia ante un juez penal.

En este contexto, el fiscal de la causa, Cristian Olazábal, fue contundente al referirse a la situación judicial de los implicados: “la madre y su pareja son los principales sospechosos” , afirmó. Además, explicó que “resta determinar el origen de las lesiones” detectadas en el niño y señaló que “las sospechas están centradas en las últimas personas que estuvieron con él”, lo que refuerza la línea de investigación actual.

En un primer momento, los informes médicos no evidenciaban signos de violencia externa. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que el menor presentaba una lesión cerebral, un dato central que ahora orienta la investigación.

“Lo que resta determinar es el origen de esta lesión porque puede tener múltiples factores”, indicó el fiscal, quien además señaló que se analiza la historia clínica del niño y los antecedentes familiares.

Padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

El contexto familiar de Ángel

El caso también está atravesado por una situación familiar compleja. El padre del menor había denunciado lo ocurrido y aseguró que su hijo había sido recientemente revinculado con su madre biológica, apenas un mes antes del hecho.

Por su parte, la madre negó cualquier responsabilidad y afirmó: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. Según su relato, el niño comenzó a presentar dificultades respiratorias mientras dormía, lo que derivó en un cuadro crítico.

De acuerdo a la reconstrucción, el menor fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, sus familiares intentaron asistirlo y pidieron ayuda a vecinos.

Cuando el personal médico arribó, el niño aún tenía signos vitales, pero presentaba una grave falta de oxígeno. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

La causa continúa en etapa investigativa, con pericias en marcha para esclarecer qué provocó la lesión cerebral y determinar responsabilidades. Mientras tanto, las acusaciones cruzadas entre los familiares mantienen el caso en el centro de la atención pública.