Juicio por Diego Maradona: "La decisión de operar fue de Luque", declaró un médico

El médico Pablo Rubino declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Maradona y apuntó contra Leopoldo Luque al referirse a la cirugía que se le realizó al exfutbolista por un hematoma subdural. Según su testimonio, hubo acuerdo médico para avanzar con la intervención, pero remarcó que “la decisión de operar fue de él”.

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La audiencia sumó nuevas declaraciones vinculadas a la atención médica que recibió Maradona durante su internación en la Clínica Olivos y en el seguimiento posterior. Además de Rubino, también declaró Ana Marcela Waisman Campos y, luego de un cuarto intermedio, fue el turno de Pablo Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos.

Durante su declaración, Rubino se refirió a la intervención quirúrgica que se le practicó a Maradona tras detectarse un hematoma y un desplazamiento en los estudios médicos.

Según su testimonio, existió un acuerdo profesional sobre la necesidad de operar por el cuadro que presentaba el exfutbolista. Sin embargo, al momento de referirse a quién tomó la decisión final, apuntó contra Luque. “La decisión de operar fue de él”, sostuvo Rubino.

Declaró el exdirector de la Clínica Olivos

El neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, volverá a la audiencia este martes. Leopoldo Luque, imputado por la muerte de Diego Maradona.

Pablo Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos y actual director médico en el sanatorio Nordelta de Swiss Medical, repasó las distintas internaciones de Maradona en el sanatorio.

Según explicó, el exfutbolista fue atendido en varias oportunidades, incluyendo estudios por anemia, una intervención previa y la cirugía por el hematoma subdural. También señaló que el primer contacto reciente con el cuadro neurológico se dio cuando Luque lo contactó para organizar el traslado.

Dimitroff indicó que los estudios posteriores confirmaron la presencia de un hematoma subdural con efecto de compresión cerebral. Además, describió que antes de la intervención Maradona presentaba deterioro cognitivo y dificultades para comunicarse.

“Era difícil tener una conversación con él porque estaba monosilábico, no estaba orientado y tenía dificultad para moverse”, declaró.

El audio de Luque

Durante la audiencia se incorporó un audio atribuido a Luque, dirigido a Dimitroff, en el que se refería al futuro tratamiento de Maradona.

“Las hijas están de acuerdo con que a Diego lo tengamos hasta el viernes y en el trayecto de esa semana hacer una internación seria, no quieren llevarlo a un centro de rehabilitación y que lo maneje Schiter. Te aviso para que estés al tanto y cancelar llevarlo a ese lugar”, se escucha en el mensaje.

La fiscalía consultó si las hijas de Maradona habían expresado ese acuerdo, aunque el testigo no respondió de manera directa. Dimitroff señaló que el contacto con ellas estaba vinculado a la evaluación del manejo domiciliario del paciente y a la posibilidad de derivarlo a un centro de rehabilitación.