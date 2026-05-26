¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo?

El siguiente feriado nacional de junio en Argentina será el lunes 15 de junio de 2026 , jornada en la que se recordará el Paso a la Inmortalidad del Martín Miguel de Güemes . Si bien la conmemoración corresponde al 17 de junio —fecha de la muerte del héroe salteño en 1821 —, la legislación habilita su traslado al lunes más próximo.

Esta decisión es a raíz de que se trata de un feriado movible . De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días , desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio , sin actividad laboral . Junio reúne dos de las fechas patrias más emblemáticas del calendario argentino . La segunda se celebra apenas cinco días más tarde: el 20 de junio , jornada fija en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Manuel Belgrano , impulsor de la bandera nacional .

A diferencia del feriado dedicado a Güemes , esta conmemoración no puede trasladarse y se mantiene siempre en su fecha original , independientemente del día en que coincida. En 2026 , caerá sábado .

El feriado del 15 de junio de 2026 no coincide con la fecha exacta del fallecimiento de Güemes , sino que corresponde al corrimiento dispuesto oficialmente . La legislación argentina establece que algunos feriados sean considerados “ trasladables ”, por lo que, cuando la fecha original cae entre martes y viernes , el día de descanso puede moverse al lunes más cercano para impulsar los fines de semana largos con objetivos turísticos .

El 17 de junio recuerda el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, ocurrido en 1821. Esa jornada fue establecida como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana a través de la Ley 25.172, sancionada por el Congreso en 1999.

General Martín Miguel de Güemes General Martín Miguel de Güemes

Más adelante, la Ley 27.258, aprobada en 2016, incorporó oficialmente esta fecha al calendario de feriados nacionales. Como en 2026 el 17 de junio caerá miércoles, el feriado se trasladará al lunes 15, conformando así un fin de semana largo de tres jornadas.

La historia del general Martín Güemes

Martín Miguel de Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta, cuando el territorio todavía formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Desde muy temprano se inclinó por la carrera militar: con apenas 14 años ingresó al ejército como cadete y tuvo una participación destacada en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, especialmente en la toma de la fragata británica Justine.

Quién fue Martín Miguel de Güemes.

Tras la Revolución de Mayo de 1810, Martín Miguel de Güemes se sumó al movimiento independentista y pasó a integrar el Ejército del Norte, conducido por el general Manuel Belgrano. Años más tarde, en 1814, cuando José de San Martín tomó el control de esa fuerza militar, le confió el liderazgo de las avanzadas ubicadas sobre el río Juramento, valorando especialmente su dominio de la región norteña y su habilidad en las tácticas de guerrilla.

En 1815, el Cabildo de Salta designó a Martín Miguel de Güemes como gobernador de la Intendencia de Salta —territorio que incluía las actuales provincias de Salta, Jujuy y Tarija— mediante una asamblea popular realizada sin participación del gobierno de Buenos Aires.

Ya al frente de ese cargo, impulsó la organización de los gauchos del norte dentro de la División Infernal de Gauchos de Línea, popularmente conocida como “Los Infernales”. Este cuerpo militar, identificado por sus uniformes de color rojo punzó, tuvo un papel clave en la defensa de la frontera norte mientras José de San Martín llevaba adelante el cruce de los Andes para las campañas libertadoras de Chile y Perú.

Martín Miguel de Güemes Martín Miguel de Güemes

La figura de Martín Miguel de Güemes despertaba tanto respaldo como resistencia. Mientras era profundamente admirado por los gauchos y los sectores populares, también enfrentaba una fuerte oposición por parte de la aristocracia salteña.

El 7 de junio de 1821, un grupo realista apoyado por adversarios locales le tendió una emboscada en la ciudad de Salta y le disparó por la espalda. Tras el ataque, Güemes logró escapar junto a sus hombres hacia la quebrada de la Horqueta, donde finalmente falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años, luego de permanecer diez días agonizando.

¿Cuándo cae el feriado por el paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano?

El Paso a la Inmortalidad del Manuel Belgrano se recuerda todos los años el 20 de junio, una fecha fija dentro del calendario argentino. En 2026, la conmemoración coincidirá con un sábado, por lo que no dará lugar a un nuevo fin de semana largo.

Manuel Belgrano.

Manuel Belgrano falleció el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, atravesando un contexto de escasez económica y escaso reconocimiento por parte de las autoridades de aquel entonces. Abogado, economista y militar, pasó a la historia principalmente por haber creado la bandera argentina, símbolo patrio que enarboló por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual Rosario.

La de Manuel Belgrano es una de las tres figuras históricas distinguidas por el Estado argentino con un feriado nacional, junto a José de San Martín y Martín Miguel de Güemes.

Qué fines de semana largos restan en 2026

De cara a lo que queda del año, todavía figuran varios fines de semana largos ideales para planificar viajes, aprovechar unos días de descanso o compartir actividades en familia.

Del sábado 13 al lunes 15 de junio: feriado por Güemes.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio: Día de la Independencia y día no laborable con fines turísticos.

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto: feriado por San Martín.

feriados 2026