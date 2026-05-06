Calendario 2026: se viene otro feriado y cae lunes, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

El calendario 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo en mayo. Después del descanso por el Día del Trabajador, el próximo feriado será el lunes 25 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en Argentina.

País. ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

El próximo fin de semana largo en Argentina será del sábado 23 al lunes 25 de mayo de 2026 inclusive.

El lunes 25 de mayo se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, una fecha histórica que recuerda la conformación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, tras la destitución del virrey Baltasar Cisneros.

Como se trata de un feriado nacional inamovible, no se traslada a otro día. Por eso, el descanso quedará unido al sábado y domingo previos.

Qué feriados quedan en 2026

Después del 25 de mayo, el calendario nacional todavía tendrá varios feriados y fines de semana largos durante el año.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Los feriados de abril 2026. Calendario 2026 de feriados.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Fines de semana largos que restan

Los próximos fines de semana largos de 2026 serán:

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.