Huacalera: manejaba borracho y protagonizó un choque en la Ruta 9

Conductor borracho protagonizó un choque en Huacalera (foto Humahuaca Digital)

Un siniestro vial que involucró a tres vehículos se registró este viernes alrededor de las 20.10 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje Las Peras, en la localidad de Huacalera.

Según el reporte de la Unidad Regional 3, el hecho involucró a un tractor rojo y negro, conducido por un hombre de 34 años; una Renault Duster blanca, al mando de un hombre de 39; y una camioneta Peugeot gris, conducida por un hombre de 64 años.

El conductor del tractor dio positivo en alcoholemia Durante el procedimiento, personal de Seguridad Vial realizó controles de alcoholemia a los conductores. El conductor del tractor registró 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el test realizado al conductor de la Renault Duster dio resultado negativo.

Dos personas fueron trasladadas al hospital En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos de la Unidad Regional 3, Bomberos Voluntarios y personal de Seguridad Vial. También intervino personal del Hospital Salvador Mazza, que brindó asistencia médica y trasladó a dos personas al nosocomio local para su atención.

Además, personal de Criminalística realizó pericias en el lugar para establecer las circunstancias del siniestro. La investigación deberá determinar cómo se produjo el choque y las responsabilidades correspondientes.

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