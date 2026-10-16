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16 de octubre de 2026 - 10:11
País.

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

Monseñor César Daniel Fernández habló sobre la recuperación del Pontífice y las posibilidades de que pueda realizar su viaje.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Papa León XIV

Papa León XIV

La posible suspensión de la visita del Papa León XIV a Argentina genera incertidumbre tras la intervención médica a la que fue sometido. En ese contexto, monseñor César Daniel Fernández, Obispo de Jujuy, explicó que todavía no hay una definición sobre el viaje y que la decisión dependerá de la evolución de su recuperación y de las recomendaciones médicas.

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“Todas las posibilidades están abiertas”, sostuvo Fernández, quien manifestó su alegría por la recuperación del Pontífice, aunque reconoció que el posoperatorio podría presentar algunas limitaciones para afrontar una gira internacional.

Qué dijo el obispo de Jujuy sobre la visita del Papa

Consultado sobre la posibilidad de que León XIV viaje a Argentina o suspenda su gira, el obispo señaló que existe incertidumbre y que será fundamental la evaluación de los profesionales de la salud.

Estamos todos con la misma incertidumbre, alegrándonos de la recuperación que va teniendo, pero también sabiendo lo que ha sido esa intervención, expresó. Estamos todos con la misma incertidumbre, alegrándonos de la recuperación que va teniendo, pero también sabiendo lo que ha sido esa intervención, expresó.

Fernández consideró que las exigencias del viaje podrían representar una dificultad a corto plazo. En ese sentido, aseguró que será necesario esperar las indicaciones médicas y destacó que, por lo que trascendió, el Papa suele respetarlas.

Así que los médicos dirán, la verdad, y por lo que se trasciende, el Papa es bastante obediente a lo que le digan, indicó. Así que los médicos dirán, la verdad, y por lo que se trasciende, el Papa es bastante obediente a lo que le digan, indicó.

También aclaró que no mantiene comunicación directa con Roma sobre este tema. Según explicó, las decisiones vinculadas con la situación del Pontífice se manejan con estricta reserva dentro de un grupo reducido de personas cercanas a él.

En relación con Perú, otro de los destinos previstos, Fernández expresó su preocupación por las zonas de altura que podría visitar el Papa y las dificultades relacionadas con el oxígeno. De todos modos, aclaró que no es médico y que su consideración surge de opiniones profesionales que escuchó.

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