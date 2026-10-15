¿Hasta cuándo lloverá en Jujuy? Qué dice el pronóstico del SMN

Las lluvias y las bajas temperaturas continuarían en Jujuy hasta el martes 20 de octubre, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La inestabilidad se mantendría durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, con máximas que no superarían los 14°C.

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Estas condiciones se presentan en un contexto climático inusual para esta época del año, asociado al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de lluvias persistentes y temperaturas más bajas.

Para este viernes 16 de octubre se espera una jornada con cielo cubierto y lluvias débiles. La temperatura máxima alcanzaría los 14°C, mientras que durante las primeras horas de la mañana la sensación térmica podría rondar los 4°C.

El fin de semana seguirá marcado por la inestabilidad, con precipitaciones durante ambas jornadas:

Sábado 17 de octubre: se espera una máxima de 14°C, con lluvias y un descenso de temperatura durante la noche.

Domingo 18 de octubre: la máxima bajaría a 12°C y continuarían las lluvias. Hacia la noche se prevé que el frío se intensifique.

Cuándo dejará de llover en Jujuy

De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante el lunes 19 y el martes 20 de octubre, con lluvias y bajas temperaturas.

En tanto, a partir del miércoles 21 de octubre podrían comenzar a aumentar levemente las temperaturas, luego de varios días consecutivos de frío y precipitaciones. Aunque, los especialistas no descartan que posteriormente continúen las lluvias.

De esta manera, el pronóstico anticipa que Jujuy continuará con tiempo inestable durante buena parte de los próximos días, mientras que hacia mediados de la próxima semana podría registrarse una mejora en las condiciones meteorológicas.