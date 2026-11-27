El último fin de semana de noviembre estará marcado por la inestabilidad en San Salvador de Jujuy y alrededores. Según el pronóstico de Meteored, el tiempo en Jujuy estará marcado por jornadas con abundante nubosidad, lluvias y tormentas, acompañadas por un leve ascenso de las temperaturas.

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Cambio. Lluvias, viento y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana

Las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 80% y el 90%, por lo que será importante tener en cuenta las condiciones meteorológicas al momento de planificar actividades al aire libre.

Para este viernes 27 de noviembre se anticipa una jornada con cielo mayormente cubierto y lluvias débiles durante la mañana. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 23°C.

La probabilidad de precipitaciones será del 80%, con una acumulación estimada de 2,8 milímetros y vientos que podrían alcanzar los 26 kilómetros por hora.

Lluvias y tormentas durante el fin de semana

El sábado 28 de noviembre continuará la inestabilidad, con probabilidades de lluvias y tormentas del 80%. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 24°C, mientras que se prevé una acumulación de 12 milímetros de lluvia.

En tanto, el domingo 29 será la jornada más cálida y con mayor acumulación de precipitaciones prevista para el fin de semana. El termómetro oscilará entre los 17°C y los 26°C, con un 90% de probabilidades de tormentas y una acumulación estimada de 21 milímetros.

Pronóstico extendido: cómo comenzará diciembre en Jujuy

Las condiciones de inestabilidad persistirán durante los primeros días de diciembre. Tras un lunes 30 de noviembre con lluvias y una máxima de 25°C, el martes 1 de diciembre se registraría un ascenso de la temperatura hasta los 29°C, con probabilidades de tormentas. Para el miércoles 2 y el jueves 3 se anticipan nuevas precipitaciones, con máximas de 23°C y 22°C, respectivamente. En las tres jornadas, la probabilidad de lluvias será del 90%.