Mató a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy con su hijo y volvió para entregarse

Conmoción en La Plata: un hombre llamó al 911, confesó que mató a su pareja y quedó detenido por el femicidio

Un hombre de 48 años quedó detenido en La Plata , acusado de cometer el femicidio de su pareja, una mujer de 39 años . Según declaró ante la Policía, después del crimen viajó a Jujuy con su hijo de un año y medio, lo dejó al cuidado de su hermana y regresó a Buenos Aires para entregarse. El caso es investigado por la Justicia bonaerense.

El hecho se conoció el jueves 15 de octubre, cuando el sospechoso se presentó espontáneamente en la Comisaría Segunda de La Plata y manifestó que había asesinado a su pareja el lunes 12 de octubre.

Tras escuchar el relato del hombre, los efectivos policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en la calle 39, entre 121 y 122, en el barrio Hipódromo de La Plata. En el interior encontraron el cuerpo de la mujer, que presentaba signos compatibles con una asfixia mecánica.

Según las primeras versiones de la investigación, la víctima habría sido estrangulada en una escalera de la casa. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante la autopsia y las pericias correspondientes. Los investigadores preservaron el lugar para recolectar pruebas y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

De La Plata viajó a Jujuy con su hijo y lo dejó al cuidado de su hermana

Uno de los datos centrales de la investigación es el recorrido que realizó el acusado durante los días posteriores a la muerte de la mujer. Según su propia declaración, después del presunto femicidio salió de La Plata y viajó hasta la provincia de Jujuy acompañado por su hijo de un año y medio.

Una vez en territorio jujeño, dejó al niño bajo el cuidado de su hermana, quien reside en la provincia. De acuerdo con la información policial, los investigadores corroboraron telefónicamente esa circunstancia. Posteriormente, el hombre regresó a La Plata y el jueves 15 de octubre se presentó ante las autoridades para confesar lo ocurrido.

La investigación por femicidio

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17 de La Plata, encabezada por la fiscal Eugenia Di Lorenzo. El expediente fue caratulado como femicidio y el acusado permanece detenido a disposición de la Justicia. Entre las medidas pendientes se encuentran los resultados de la autopsia, el análisis de la escena y la reconstrucción de los movimientos de la pareja antes del crimen.

La investigación también deberá determinar la fecha exacta de la muerte y corroborar los detalles aportados por el sospechoso durante su declaración ante la Policía.