Intento de femicidio en Perico: el único acusado irá a juicio oral

La investigación por el violento ataque ocurrido en Perico avanzó a la etapa de juicio oral luego de que se realizara la audiencia de control de acusación y se dispusiera la apertura del debate contra L. A. R. S. El acusado continuará privado de su libertad tras una nueva prórroga de la prisión preventiva por 120 días .

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La causa está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N.º 6 de Perico , conducida por la fiscal Romina Núñez .

Durante la audiencia se analizó la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) . Una vez cumplida esta instancia procesal, se resolvió la apertura del juicio oral, por lo que el acusado deberá afrontar un debate por los hechos investigados.

En agosto pasado, la imputación había sido ampliada con la incorporación del delito de abuso sexual con acceso carnal y la agravante de criminis causa .

La calificación legal quedó establecida como abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio criminis causa y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

Además, a pedido del MPA, se dispuso que L. A. R. S. continúe detenido mediante la prórroga de la prisión preventiva por 120 días.

El ataque ocurrió en abril

Hospital Arturo Zabala - Perico

El hecho investigado ocurrió entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2026, en inmediaciones de la finca Lamas, en las afueras de Perico.

El caso tomó conocimiento a partir de un llamado al 911 realizado por un vecino, quien alertó que una mujer estaba siendo quemada. Personal policial y del SAME acudió al lugar para asistirla.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue trasladada inicialmente al hospital Arturo Zabala y posteriormente derivada al Hospital Pablo Soria debido a la gravedad de las quemaduras. Según la información aportada, permanece internada en estado crítico y con pronóstico reservado.

Hasta el momento, la mujer no pudo prestar declaración debido a su delicado estado de salud.

Cómo habría ocurrido el ataque

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la investigación, la víctima habría sido interceptada por un hombre que la obligó a subir a un automóvil gris.

En ese contexto, el agresor se habría tornado violento y comenzó a prenderla fuego. La mujer logró escapar y pedir ayuda a un vecino, quien dio aviso a las autoridades.

Tras el ataque se realizaron rastrillajes y se levantaron distintos elementos en la zona. También se analizaron cámaras de seguridad, que permitieron identificar a una persona que se encontraba junto a la víctima antes del episodio.

Estas pruebas forman parte de los elementos utilizados para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

La investigación continuará en el juicio

La fiscalía indicó que todavía no pudo determinarse el vínculo entre la víctima y el acusado ni si ambos se conocían previamente. Tampoco se registraban denuncias anteriores por parte de la mujer o del sospechoso.

Con la apertura del juicio oral, la causa ingresa en una nueva etapa en la que deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse la responsabilidad del acusado.